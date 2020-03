Real gewinnt Clasico mit 2:0, stürzt Barca in Krise

Real Madrid gewinnt den 180. Clasico in der spanischen Liga mit 2:0. Zum Drüberstreuen luchste die Elf von Trainer Zinedine Zidane dem Erzrivalen damit auch die Tabellenführung ab.

Diese Niederlage schmerzt den FC Barcelona doppelt! Die Mannschaft rund um Superstar Lionel Messi muss sich im 180. Liga-Clasico Erzfeind Real Madrid auswärts mit 2:0 geschlagen geben. Vinicius jr. (71.) und Joker Mariano (90.+2) erzielten die Tore für die "Königlichen", die Barca mit einem Punkt Vorsprung auch von Platz eins der Tabelle verdrängen. Für Real war es der erste Heimsieg über Barcelona seit 2014.Dabei sah es nach Hälfte eins zunächst nicht nach einem Sieg für Real aus. Die Katalanen hatten die besseren Chancen, doch Artur (34.) und Messi (38.) fanden in Real-Torhüter Courtois ihren Meister.Nach Wiederanpfiff drehten die Hausherren aber auf: Barca-Keeper ter Stegen musste bei einem Schuss von Isco sein ganzes Können zeigen (56.), in der 71. Minute aber den Ball aus seinem Tor fischen. Semedo verlor seinen Gegenspieler Vinicius jr. aus den Augen, der Brasilianer stürmte aus spitzem Winkel auf das Tor zu, Pique attackierte viel zu zögerlich, ehe er den Ball doch noch unhaltbar für ter Stegen zum 1:0 für Real abfälschte.Ein echtes Aufbäumen von Barcelona blieb aus, auch weil Messi menschliche Züge zeigte und mit einer schlechten Ballmitnahme die Top-Chance auf den Ausgleich liegen ließ. In der zweiten Minute der Nachspielzeit machte Joker Mariano mit dem 2:0 für Real den Sack zu.