Barca-Star ätzt: "Das war das schlechteste Madrid"

Der FC Barcelona unterlag Real Madrid im Clasico mit 0:2. Für Abwehrstar Gerard Pique eine doppelt schmerzhafte Pleite. Schließlich war es zumindest 45 Minuten lang, das "schlechteste Madrid."

Dank Toren von Vinicius Junior (71.) und Mariano Diaz (90.+2) rang Real Madrid den Erzrivalen FC Barcelona im 180. Liga-Clasico mit 2:0 nieder (Highlights im Video oben).Doch soweit hätte es laut Barca-Star Gerard Pique niemals kommen dürfen. "Real Madrid war in der ersten Halbzeit das schlechteste Madrid, auf das ich im Bernabeu je getroffen bin", ätzte der 33-Jährige nach der Partie. "Wir haben die Chance verpasst, ihnen weh zu tun."Ein Reporter fragte nach: Schmerzt die Niederlage dadurch noch mehr? "Ja, weil sie den denkbar schlechtesten Eindruck hinterlassen haben", erklärte Pique, der beim ersten Gegentor durch sein zu zaghaftes Eingreifen allerdings keine gute Figur machte. "Das soll aber keine Kritik an ihnen sein, wir alle haben Probleme in unseren eigenen Klubs."Die Antwort von Real-Kapitän Sergio Ramos auf die Aussagen von Pique erfolgte prompt. "Man sollte jede Meinung respektieren", schlug der Abwehrspieler im "AS"-Interview ungewohnt versöhnliche Töne an. "Ich würde sofort unterschreiben, jeden Clasico mit so einer schlechten Halbzeit, wie er sagt, zu gewinnen."