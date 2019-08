Bayern-Wunschspieler Sane am Knie verletzt

Schrecksekunde für Leroy Sane, Manchester City und die Bayern! Der 23-Jährige verletzte sich im englischen Supercup am Knie und musste ausgewechselt werden.

Das Wechsel-Theater rund um Leroy Sane könnte sich am Sonntag erledigt haben. Bayern München will den deutschen Teamspieler von Manchester City verpflichten, muss dafür aber tief in die Tasche greifen. Rund 200 Millionen Euro müssten die Münchner für Ablöse, Gehalt und Nebenkosten in die Hand nehmen.Am Sonntag der Schock! Im Match um den englischen Supercup zwischen City und Liverpool stellte Coach Pep Guardiola Sane überraschend in die Startelf.In der 13. Minuten war für den Offensivmann im Wembley-Stadion aber schon wieder Schluss. Nach einem Foul von Trent Alexander-Arnold hielt sich Sane sofort das Knie. Gestützt von Betreuern musste er das Feld verlassen.Über die Schwere der Verletzung ist noch nichts bekannt. Immerhin: Bei der Siegerehrung war der Spieler wieder dabei, lächelte sogar. Manchester gewann den Community Shield mit 5:4 im Elferschießen . (red)