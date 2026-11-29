i "Beach Boys"-Star Mike Love wurde 85 Jahre alt. APA-Images / AFP / JORGE GUERRERO Er wurde 85 Jahre alt "Beach Boys"-Sänger Mike Love ist tot Mit den "Beach Boys" schrieb er Musikgeschichte. Nun ist Sänger und Band-Mitbegründer Mike Love im Alter von 85 Jahren gestorben. Von André Wilding 29.11.2026, 07:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit Hits wie "Surfin' U.S.A." und "California Girls" eroberte er die Welt, seine Stimme begeisterte Generationen von Musikfans. Nun herrscht große Trauer um Mike Love. Der Musiker starb am Samstag (Ortszeit) im kalifornischen Malibu.

Seine Sprecherin Katie Altman bestätigte die traurige Nachricht gegenüber dem Musikmagazin "Rolling Stone": "Mit großem Respekt teile ich mit, dass Mike Love heute Abend im Kreise seiner Familie verstorben ist. Als amerikanische Kulturikone wird man sich an sein einzigartiges Talent und seine Inspiration für Generationen von Musikern erinnern. Wir würdigen seinen bemerkenswerten Beitrag zur amerikanischen Musik und die Freude, die er empfand, wenn er für seine geliebten Fans auftrat."

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Rettungskräfte rückten zu seinem Haus aus

Über die genaue Todesursache ist bisher nichts bekannt. Wie NBC Los Angeles berichtet, wurden am Samstag gegen 17 Uhr (Ortszeit) Rettungskräfte und Polizisten wegen eines medizinischen Notfalls zu seinem Anwesen in Malibu gerufen.

Im Jahr 1961 rief Love gemeinsam mit seinen Cousins Brian, Carl und Dennis Wilson sowie dem Familienfreund Al Jardine die "Beach Boys" ins Leben.

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Gemeinsam mit Brian Wilson prägte Love gesanglich zahlreiche Klassiker der US-Band. Dazu zählt auch der weltbekannte Hit "Wouldn't It Be Nice".