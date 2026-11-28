i Katy Perry und Justin Trudeau kuscheln auf Instagram. Instagram Justin Trudeau ist immer dabei Fast 100.000 Euro! Katy Perry gönnt sich Luxus-Urlaub Eine Badewanne im Zug, ein Butler und Champagner ohne Ende: Katy Perry und Justin Trudeau lassen es sich bei ihrer Europareise ordentlich gut gehen. Von Heute Entertainment 28.11.2026, 15:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

So luxuriös kann Zugfahren sein!

Katy Perry (42) und Kanadas ehemaliger Premierminister Justin Trudeau (54) reisten mit dem legendären "Venice Simplon-Orient-Express" von Paris nach Venedig. Auf Instagram gewährte die Sängerin ihren Fans private Einblicke in den romantischen Kurzurlaub.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Dabei gönnte sich das Paar offenbar einen ganzen Waggon für sich alleine. Die exklusive Suite "L'Observatoire" verfügt neben einem Schlafzimmer über eine eigene Bibliothek, einen Teesalon und sogar eine freistehende Badewanne. In dieser filmte sich Perry, während draußen die europäische Landschaft vorbeizog.

Auch ein persönlicher Butler steht den Gästen rund um die Uhr zur Verfügung. Champagner und andere Getränke sind im Reisepreis inkludiert.

Haben sie den vollen Preis hingeblättert?

Doch der hat es ordentlich in sich: Laut der britischen "Times" kostet eine Fahrt in dem luxuriösen Waggon rund 80.000 Pfund – umgerechnet etwa 96.000 Euro.

Wie viel das prominente Paar tatsächlich für seine Reise bezahlt hat, ist allerdings nicht bekannt. Perry und Trudeau sind seit 2025 liiert.

Erst im September bezeichnete die Sängerin den ehemaligen Politiker als die Liebe ihres Lebens.