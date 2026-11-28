So luxuriös kann Zugfahren sein!
Katy Perry (42) und Kanadas ehemaliger Premierminister Justin Trudeau (54) reisten mit dem legendären "Venice Simplon-Orient-Express" von Paris nach Venedig. Auf Instagram gewährte die Sängerin ihren Fans private Einblicke in den romantischen Kurzurlaub.
Dabei gönnte sich das Paar offenbar einen ganzen Waggon für sich alleine. Die exklusive Suite "L'Observatoire" verfügt neben einem Schlafzimmer über eine eigene Bibliothek, einen Teesalon und sogar eine freistehende Badewanne. In dieser filmte sich Perry, während draußen die europäische Landschaft vorbeizog.
Auch ein persönlicher Butler steht den Gästen rund um die Uhr zur Verfügung. Champagner und andere Getränke sind im Reisepreis inkludiert.
Doch der hat es ordentlich in sich: Laut der britischen "Times" kostet eine Fahrt in dem luxuriösen Waggon rund 80.000 Pfund – umgerechnet etwa 96.000 Euro.
Wie viel das prominente Paar tatsächlich für seine Reise bezahlt hat, ist allerdings nicht bekannt. Perry und Trudeau sind seit 2025 liiert.
Erst im September bezeichnete die Sängerin den ehemaligen Politiker als die Liebe ihres Lebens.