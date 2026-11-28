i Hochzeit geplatzt! Nicole Scherzinger zieht Schlussstrich Imago "Ich respektiere..." Hochzeit geplatzt! Scherzingers Ex bricht Schweigen Sieben Jahre waren sie ein Paar, drei davon verlobt. Nun gehen Nicole Scherzinger und Thom Evans getrennte Wege. Von Heute Entertainment 28.11.2026, 15:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aus der geplanten Traumhochzeit wird nichts! Nicole Scherzinger (48) und Thom Evans (41) haben sich getrennt.

Der ehemalige Rugby-Spieler machte das Liebes-Aus am Freitag in seiner Instagram-Story öffentlich. Nach sieben gemeinsamen Jahren falle ihm dieser Schritt besonders schwer.

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"Ich respektiere Nicoles Entscheidung", schreibt Evans. Er habe sich einen anderen Ausgang ihrer Liebesgeschichte erhofft, wünsche der Sängerin für ihren weiteren Lebensweg aber alles Gute. Scherzinger selbst hat sich bislang nicht zur Trennung geäußert.

Er wollte Sänger werden

Kennengelernt hatten sich die beiden 2019 bei der britischen Castingshow "The X Factor: Celebrity".

Während Scherzinger in der Jury saß, versuchte Evans mit zwei weiteren Rugby-Spielern sein Glück als Sänger. 2023 folgte der Heiratsantrag.

Sogar einen konkreten Kinderwunsch hatte die ehemalige Pussycat-Dolls-Sängerin bereits öffentlich geäußert. Allerdings musste die Familienplanung aufgrund ihrer beruflichen Verpflichtungen immer wieder warten. Nun ist der gemeinsame Traum endgültig geplatzt.