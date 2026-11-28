i Mit seinem modernen Mundart-Pop und seiner unverkennbaren Stimme hat sich der Musiker aus Niederösterreich in den vergangenen Jahren eine treue Fangemeinde aufgebaut. Dominic Riedlecker "Aufeinander achten" Kind weint bei Konzert – Marten hat rührende Botschaft Für Sänger Marten geht es bei seinen Konzerten um mehr als nur Musik. Eine besondere Geschichte aus Stuttgart zeigt nun, dass seine Botschaft ankommt. Von Heute Entertainment 28.11.2026, 14:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die letzten Stopps seiner ausverkauften Tour stehen an, doch aktuell beschäftigt Marten vor allem ein Erlebnis abseits der Bühne. Auf Instagram teilte der Niederösterreicher die bewegende Geschichte eines Fans und nutzte die Gelegenheit, um auf die Bedeutung von gegenseitiger Rücksichtnahme aufmerksam zu machen.

"Ich sags bei allen meinen Konzerten dazu wie wichtig es ist, aufeinander Acht zu geben. Und es rührt mich sehr, dass wir genau deshalb solche schönen Momente schaffen können", schreibt der Musiker.

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Das ist Sänger Marten i ?

"Hätte er weggesehen..."

Was war passiert? Eine Mutter berichtete auf Social Media, dass ihr Sohn aufgrund seiner Klaustrophobie beim Konzert in Stuttgart beinahe aufgegeben hätte. Bereits am Merchandise-Stand flossen Tränen der Angst und Verzweiflung. Ein Mitglied von Martens Crew erkannte die Situation sofort und organisierte einen VIP-Platz, an dem der Fan abseits der Menschenmenge das Konzert erleben konnte.

"Hätte er weggesehen, hätten wir nicht mal das erste Lied mitbekommen", schildert die Mutter. Marten selbst richtet einen besonderen Dank an seine Fans und sein "großartiges Team".

Dass der Sänger für einen sensibleren Umgang mit psychischen Erkrankungen plädiert, ist nichts Neues. Bereits im "Heute"-Podcast "Bis zum Punkt" sprach der ehemalige "Starmania"-Finalist offen über seine eigenen Depressionen und darüber, wie schwierig es insbesondere am Land sein kann, mit einer solchen Diagnose umzugehen.

Bei seinen Konzerten schafft Marten offenbar auch deshalb einen Raum, in dem sich niemand für seine Ängste rechtfertigen muss. Für die Mutter und ihren Sohn steht jedenfalls bereits fest: Bei der nächsten Tour sind sie wieder dabei.