i JoJo Siwa ist wieder Single. REUTERS Plötzliches Ende Sie wollte Mama werden! Liebes-Aus bei JoJo Siwa Vor wenigen Tagen sprach JoJo Siwa über ihren Kinderwunsch. Nun soll sich die US-Sängerin von ihrem Freund Chris Hughes getrennt haben. Von Heute Entertainment 28.11.2026, 15:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ihre Liebesgeschichte begann vor laufenden Kameras, nun soll sie vorbei sein: JoJo Siwa (23) und Chris Hughes (33) gehen nach rund eineinhalb Jahren angeblich getrennte Wege.Das berichtet das US-Magazin "People" unter Berufung auf eine Freundin der Sängerin.

Demnach habe Siwa monatelang darauf gehofft, dass sich etwas in ihrer Beziehung verändert. Sie habe sich von Hughes dieselbe Liebe und Unterstützung gewünscht, die sie ihm entgegenbrachte. Die Entscheidung zur Trennung sei ihr alles andere als leichtgefallen.

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Besonders interessant ist ein gemeinsamer Podcast-Auftritt vom 18. November. Darin sprach das Paar über seine Zukunftspläne.

Zu verschiedene Vorstellungen?

Während Siwa betonte, eine junge Mutter werden zu wollen, erklärte Hughes, dass er sich derzeit noch nicht bereit für die Vaterrolle fühle.

Ob die unterschiedlichen Vorstellungen tatsächlich zum Liebes-Aus führten, ist nicht bekannt.

Kennengelernt hatten sich die beiden im April 2025 bei der britischen Ausgabe von "Celebrity Big Brother". Eine persönliche Bestätigung der Trennung steht noch aus.