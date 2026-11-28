Ihre Liebesgeschichte begann vor laufenden Kameras, nun soll sie vorbei sein: JoJo Siwa (23) und Chris Hughes (33) gehen nach rund eineinhalb Jahren angeblich getrennte Wege.Das berichtet das US-Magazin "People" unter Berufung auf eine Freundin der Sängerin.
Demnach habe Siwa monatelang darauf gehofft, dass sich etwas in ihrer Beziehung verändert. Sie habe sich von Hughes dieselbe Liebe und Unterstützung gewünscht, die sie ihm entgegenbrachte. Die Entscheidung zur Trennung sei ihr alles andere als leichtgefallen.
Besonders interessant ist ein gemeinsamer Podcast-Auftritt vom 18. November. Darin sprach das Paar über seine Zukunftspläne.
Während Siwa betonte, eine junge Mutter werden zu wollen, erklärte Hughes, dass er sich derzeit noch nicht bereit für die Vaterrolle fühle.
Ob die unterschiedlichen Vorstellungen tatsächlich zum Liebes-Aus führten, ist nicht bekannt.
Kennengelernt hatten sich die beiden im April 2025 bei der britischen Ausgabe von "Celebrity Big Brother". Eine persönliche Bestätigung der Trennung steht noch aus.