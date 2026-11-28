i Laurenz scheint jede Form von Scham abgelegt zu haben. RTL Einfach während der Show "Nudelt ne Frau durch" – Trash-Star hat Sex vor Kameras Neue Villa, neue Frauen, alte Gewohnheiten: Laurenz Pesch lässt auch bei "Germany Shore" nichts anbrennen. Von Heute Entertainment 28.11.2026, 18:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Andere Reality-Stars brauchen ein paar Folgen, um sich näherzukommen.

Laurenz Pesch scheint sich diese Zeit mittlerweile einfach zu sparen. Der 25-Jährige ist Teil der neuen Staffel von "Germany Shore" – und sorgt direkt zum Auftakt wieder für freizügige Szenen.

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Damit bleibt er seiner bisherigen Reality-TV-Karriere ziemlich treu. Schon bei "Ex on the Beach" sorgte Laurenz gemeinsam mit Gaby Alves für Aufsehen. An insgesamt 16 verschiedenen Orten sollen die beiden laut "Bild" intim geworden sein.

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Auch bei "Are You The One? – Realitystars in Love" ging es ähnlich weiter. Dort vergnügte er sich mit Emma Fernlund unter anderem im Pool und im Badezimmer. Besonders pikant: Auch seine Ex-Freundin Joena bekam von dem wilden Treiben etwas mit.

Jetzt also "Germany Shore". Bereits in der ersten Folge kommt es erneut zu Sex-Szenen mit dem Reality-Star.

Fans diskutieren schon über Laurenz

Auch Trash-TV-Expertin Yvonne Mouhlen widmet dem Auftritt eine Ausgabe ihres Podcasts "Beauty and the Beast". Die Folge trägt den klingenden Titel: "Laurenz nudelt wieder vor Kamera ne Frau durch".

In der Folgenbeschreibung heißt es: "Direkt in Folge 1 wird vor laufender Kamera gebumst ohne Scham." Gemeinsam mit Roberto bespricht Mouhlen den turbulenten Staffelauftakt.

Auch unter dem Instagram-Posting zur ersten Folge wird über Laurenz diskutiert. Ein User kommentiert: "Der Laurenz muss aber auch überall dabei sein. Hauptsache im Mittelpunkt."

Dass Pesch mittlerweile weiß, wie er sich im Reality-TV ins Gespräch bringt, dürfte außer Frage stehen. Ob "Ex on the Beach", "Are You The One?" oder jetzt "Germany Shore": Das Format wechselt, sein Unterhaltungsprogramm bleibt weitgehend dasselbe.

Und das war erst Folge eins.