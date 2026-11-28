i Helge Schneider plant das Bühnen-Aus imago images Er will nicht mehr "Letzter Versuch" – Helge Schneider verabschiedet sich Nach Jahrzehnten auf der Bühne möchte Helge Schneider kürzertreten. Der Kult-Komiker geht 2027 auf große Abschiedstournee. Von Heute Entertainment 28.11.2026, 21:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit "Katzeklo" schrieb Helge Schneider (71) deutsche Musikgeschichte, nun möchte er einen Gang zurückschalten.

Am Donnerstag kündigte der Musiker und Komiker in Köln seine große Abschiedstournee für 2027 an. Der Titel ist gewohnt skurril: "Der letzte Versuch!"

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Doch hinter dem humorvollen Namen steckt durchaus eine ernst gemeinte Entscheidung. Vor allem die langen Autofahrten, ständig wechselnde Hotels und die zahlreichen Stunden auf Autobahnen machen dem Entertainer zunehmend zu schaffen. Die Konzerte selbst bereiten ihm hingegen weiterhin große Freude.

Auch einen Seitenhieb auf seine bisherigen Unterkünfte konnte sich Schneider nicht verkneifen. Von Ungeziefer bis hin zu Fröschen in der Badewanne will der Musiker auf seinen Reisen schon so einiges erlebt haben.

Ende mit Ausnahmen

Am 2. Februar 2027 startet die Abschiedstournee in Recklinghausen. Bis zum 18. Dezember sind zahlreiche Konzerte geplant.

Ganz von der Bildfläche verschwinden möchte Schneider danach allerdings nicht. Er will weiterhin ausgewählte Auftritte absolvieren und sich verstärkt seinen Filmprojekten widmen.