i Christian Ulmen und Collien Fernandes IMAGO/Eibner Wende im Fall Fernandes Neuer Verdacht! Ermittlungen gegen Ulmen ausgeweitet Gleich zwei neue Entwicklungen im Fall Collien Fernandes und Christian Ulmen: Die deutsche Staatsanwaltschaft weitet ihre Ermittlungen aus. Von Heute Entertainment 28.11.2026, 21:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Fall um Collien Fernandes (45) und ihren Ex-Mann Christian Ulmen (51) beschäftigt weiterhin die Justiz.

Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" bestätigte, wird gegen den Schauspieler mittlerweile auch wegen des Verdachts der Nachstellung ermittelt.

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Bislang liefen in Potsdam Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung. Nachdem am Donnerstag die Vernehmung von Fernandes abgeschlossen worden war, wurde das Verfahren ausgeweitet. Der neue Tatverdacht steht im Zusammenhang mit den Vorwürfen digitaler Gewalt.

Magazin muss Darstellung überarbeiten

Auch auf Mallorca gibt es Neuigkeiten. Ein spanisches Berufungsgericht entschied am Dienstag, dass die Ermittlungen zu den mutmaßlichen Taten auf spanischem Staatsgebiet weiterhin in Spanien geführt werden. Das teilten die Anwälte der Moderatorin am Freitag mit.

Unterdessen erzielte Ulmen einen weiteren juristischen Teilerfolg gegen den "Spiegel". Das Landgericht Berlin untersagte dem Magazin eine bestimmte Darstellung eines mutmaßlichen körperlichen Übergriffs.

Der "Spiegel" legte Berufung ein. Ulmen bestreitet die Vorwürfe seiner Ex-Frau. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.