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Formel-1-Ikone Michael Schumacher und seine Frau Corinna Schumacher.
Formel-1-Ikone Michael Schumacher und seine Frau Corinna Schumacher.
Imago Images/"Heute"-Montage
Ganz privat

Bei diesem Song muss Schumi-Frau immer weinen

Corinna Schumacher, die Frau von Formel-1-Ikone Michael Schumacher, gibt ganz private Einblicke. Bei einem Song kommen ihr immer die Tränen.
Sport Heute
Von Sport Heute
24.09.2026, 16:54
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Ein Lied weckt bei Corinna Schumacher bis heute große Emotionen. In der neuen Netflix-Doku "Schumacher '94 – Die Geburt einer Legende"  spricht die Ehefrau von Formel-1-Legende Michael Schumacher über private Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit.

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Besonders emotional wird es bei "Rush Rush" von Paula Abdul. "Das war damals unser Song. Wenn ich ihn heute höre, wenn ich im Auto bin, weine ich vor mich hin", erzählt die 57-Jährige in der Dokumentation, die am 2. Oktober weltweit Premiere feiert, laut "Bild".

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Corinna gibt darin auch Einblicke in den Beginn ihrer Beziehung. Ihre Mutter sei zunächst alles andere als begeistert von Schumacher gewesen. Später wurde Corinna zu einer wichtigen Begleiterin des siebenfachen Weltmeisters. "Mein Herz fährt mit, wenn er gewinnt. Und auch, wenn er verliert. Mein Herz ist immer dabei", sagt sie.

Auch über schwierige Momente spricht sie. Nach den tödlichen Unfällen des österreichischen Formel-1-Fahrers Roland Ratzenberger und von Ikone Ayrton Senna am selben Wochenende in Imola 1994 sei ihr erstmals richtig bewusst geworden, wie gefährlich die Formel 1 war. Schumacher selbst zweifelte damals sogar daran, ob er weiterfahren sollte.

Am Ende jener Saison holte Schumacher in einem dramatischen Finale gegen Damon Hill seinen ersten WM-Titel. Es war der Beginn einer außergewöhnlichen Karriere – und "Rush Rush" erinnert Corinna Schumacher bis heute an diese gemeinsame Zeit.

red,24.09.2026, 16:54
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