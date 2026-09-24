i Formel-1-Ikone Michael Schumacher und seine Frau Corinna Schumacher. Imago Images/"Heute"-Montage Ganz privat Bei diesem Song muss Schumi-Frau immer weinen Corinna Schumacher, die Frau von Formel-1-Ikone Michael Schumacher, gibt ganz private Einblicke. Bei einem Song kommen ihr immer die Tränen. Von Sport Heute 24.09.2026, 16:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Lied weckt bei Corinna Schumacher bis heute große Emotionen. In der neuen Netflix-Doku "Schumacher '94 – Die Geburt einer Legende" spricht die Ehefrau von Formel-1-Legende Michael Schumacher über private Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit.

Besonders emotional wird es bei "Rush Rush" von Paula Abdul. "Das war damals unser Song. Wenn ich ihn heute höre, wenn ich im Auto bin, weine ich vor mich hin", erzählt die 57-Jährige in der Dokumentation, die am 2. Oktober weltweit Premiere feiert, laut "Bild".

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Corinna gibt darin auch Einblicke in den Beginn ihrer Beziehung. Ihre Mutter sei zunächst alles andere als begeistert von Schumacher gewesen. Später wurde Corinna zu einer wichtigen Begleiterin des siebenfachen Weltmeisters. "Mein Herz fährt mit, wenn er gewinnt. Und auch, wenn er verliert. Mein Herz ist immer dabei", sagt sie.

Michael Schumacher herzt den kleinen Max Verstappen i ?

Auch über schwierige Momente spricht sie. Nach den tödlichen Unfällen des österreichischen Formel-1-Fahrers Roland Ratzenberger und von Ikone Ayrton Senna am selben Wochenende in Imola 1994 sei ihr erstmals richtig bewusst geworden, wie gefährlich die Formel 1 war. Schumacher selbst zweifelte damals sogar daran, ob er weiterfahren sollte.

Am Ende jener Saison holte Schumacher in einem dramatischen Finale gegen Damon Hill seinen ersten WM-Titel. Es war der Beginn einer außergewöhnlichen Karriere – und "Rush Rush" erinnert Corinna Schumacher bis heute an diese gemeinsame Zeit.