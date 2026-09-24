i Corinna Schumacher spricht in der Doku "SCHUZMACHER" über ihren Mann Michael. Imago Images Tränen nach Senna-Tod "Mutter war dagegen": Pikantes Schumi-Detail enthüllt Eine neue Netflix-Doku gewährt seltene Einblicke in das Leben von Michael Schumacher. Ehefrau Corinna spricht dabei über ihre Liebe. Von Sport Heute 24.09.2026, 08:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 2. Oktober feiert die neue Netflix-Dokumentation "Schumacher '94 – Die Geburt einer Legende" weltweit Premiere. Im Mittelpunkt der 105-minütigen Doku steht jene Formel-1-Saison, in der Michael Schumacher seinen ersten WM-Titel gewann und endgültig zum Superstar wurde.

Zahlreiche Wegbegleiter des siebenfachen Weltmeisters kommen darin zu Wort. Neben seinem ehemaligen Manager Willi Weber, RTL-Moderator Kai Ebel und Ex-Teamchef Flavio Briatore spricht auch Schumachers Ehefrau Corinna ausführlich über diese Zeit – und gewährt dabei seltene private Einblicke.

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Unter anderem erinnert sich Corinna an den Beginn ihrer Beziehung. Ihre Mutter sei von Schumacher zunächst alles andere als begeistert gewesen. Auch über ihre enge Verbindung während seiner Rennfahrerkarriere spricht sie: "Mein Herz fährt mit, wenn er gewinnt. Und auch, wenn er verliert. Mein Herz ist immer dabei."

Besonders emotional wird es, als Corinna über den gemeinsamen Song "Rush Rush" von Paula Abdul spricht. "Das war damals unser Song. Wenn ich ihn heute höre, wenn ich im Auto bin, weine ich vor mich hin."

Daneben erzählt sie auch kuriose Geschichten aus Schumachers Karriere. So habe der Formel-1-Star regelmäßig Unterwäsche von weiblichen Fans zugeschickt bekommen. Eine Anhängerin namens Jutta sei dabei besonders hartnäckig gewesen. "Irgendwann wurde 'Komm jetzt, Jutta' sein Standardspruch", erzählt Corinna.

Ein zentraler Teil der Dokumentation beschäftigt sich mit dem tragischen Rennwochenende 1994 in Imola. Zunächst kam der Österreicher Roland Ratzenberger bei einem Unfall im Qualifying ums Leben, einen Tag später starb Formel-1-Legende Ayrton Senna nach seinem Unfall im Rennen.

"Da haben wir zum ersten Mal verstanden, dass es wirklich gefährlich wird", erinnert sich Corinna. Schon nach Ratzenbergers Tod wurde unter den Fahrern darüber diskutiert, ob das Rennen überhaupt stattfinden sollte. "Ich hätte mir gewünscht, dass sie nicht gefahren wären. Michael hat auch gesagt, dass sie nicht fahren sollten. Aber wenn die Entscheidung 'Fahren' lautet, dann musst du fahren."

Sennas Tod setzte Schumacher schwer zu. Laut seinem damaligen Manager Willi Weber brach der Deutsche in Tränen aus und dachte sogar darüber nach, beim nächsten Rennen nicht anzutreten. "Er hat im Bus geweint und hat mir gesagt, dass er überlegt, ob er das nächste Rennen fahren will", berichtet Weber. Corinna wusste damals nichts von diesen Zweifeln. "Er hat nicht zu mir gesagt, dass er das nicht mehr machen kann. Ich denke, er wollte mich beschützen."

Am Ende der turbulenten Saison sicherte sich Schumacher beim dramatischen Finale in Adelaide gegen Damon Hill seinen ersten WM-Titel. Wegen Sperren und Disqualifikationen konnte er allerdings nur bei zwölf der 16 Saisonrennen gewertet werden. Corinna hält in der Dokumentation fest: "Michael hatte zwölf Rennen, die anderen hatten 16 Rennen. Mehr muss ich nicht sagen. Und wie wir wissen, kommt ja noch mehr."

Schumacher gewann im Laufe seiner Karriere insgesamt sieben Weltmeistertitel. Damit teilt er sich bis heute den Rekord mit Lewis Hamilton.