i Ernst Hausleitner und Alexander Wurz. gepa ORF oder Sevus TV? Fix! Entscheidung um Formel-1-TV-Rechte gefallen Die Formel 1 bleibt langfristig im österreichischen Free-TV. ORF und ServusTV verlängern ihre Zusammenarbeit bis 2029. Von Sport Heute 23.09.2026, 07:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Formel 1 bleibt auch in den kommenden Jahren im österreichischen Free-TV zu sehen. ORF und ServusTV setzen ihre Zusammenarbeit fort und übertragen bis einschließlich 2029 weiterhin alle Rennen der Königsklasse.

Dabei teilen sich die beiden Sender die Grands Prix auch künftig untereinander auf. Im ORF werden pro Saison elf Rennen live zu sehen sein.

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2027 gehört dazu auch wieder das Heimrennen in Spielberg. Der Große Preis von Österreich steigt am 11. Juli und wird im ORF übertragen.

Innerhalb der neuen Vertragsperiode bis 2029 wird der Österreich-Grand-Prix noch ein weiteres Mal beim öffentlich-rechtlichen Sender zu sehen sein. Damit bleibt die gesamte Formel-1-Saison für die österreichischen Fans weiterhin frei empfangbar.