i Isack Hadjar kehrt zu Red Bull zurück. IMAGO/BSR Agency Hadjar wieder fit Red Bull vollzieht bei nächstem GP Fahrer-Rücktausch Drei Rennen lang war Isack Hadjar zum Zuschauen verdammt. Nun ist die Rückkehr des Franzosen fix. Deshalb vollzieht Red Bull die Rochade. Von Sport Heute 22.09.2026, 11:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt ist das Comeback fix! Isack Hadjar kehrt beim Grand Prix von Aserbaidschan in Baku ins Formel-1-Cockpit zurück. Nach seiner Verletzungspause nimmt der Red-Bull-Pilot wieder seinen Platz neben Max Verstappen ein.

Hadjar hatte sich kurz vor dem Grand Prix der Niederlande Ende August beim Training am Handgelenk verletzt. Der Franzose musste daraufhin die Rennen in Zandvoort, Monza und Madrid auslassen. Mehrfach testete er seine Fitness im Simulator, Red Bull wollte jedoch kein Risiko eingehen. Für Baku gab es nun grünes Licht.

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Damit wird auch bei den beiden Red-Bull-Teams wieder zurückgetauscht. Liam Lawson, der Hadjar in den vergangenen drei Rennen ersetzte, kehrt zu den Racing Bulls an die Seite von Arvid Lindblad zurück. Yuki Tsunodas Mini-Comeback ist damit ebenfalls beendet, er nimmt wieder auf der Ersatzbank Platz.

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Red Bull bedankte sich ausdrücklich bei Lawson für dessen Einsatz: "Das Team möchte sich vollauf bei Liam für seine Professionalität, seinen Einsatz und seine harte Arbeit in den letzten drei Rennen bedanken." Der Neuseeländer habe unter schwierigen Umständen "einige beeindruckende Leistungen" gezeigt.

Tatsächlich nutzte Lawson seine zweite Chance bei Red Bull deutlich besser als seinen kurzen Einsatz im Vorjahr. In Zandvoort wurde er Siebenter, in Madrid Sechster. In Monza musste er wegen einer Motorstrafe von ganz hinten starten. Nun übernimmt Hadjar wieder – und feiert nach rund einem Monat Pause sein Comeback.