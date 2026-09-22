i Kimi Antonelli IMAGO/HochZwei Regeländerungen fix Fans aufgepasst! Das wird in der Formel 1 2027 anders Die Formel-1-Kommission des Automobilweltverbandes FIA beschloss am Montag weitreichende Regeländerungen. Von Sport Heute 22.09.2026, 07:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Formel 1 kommen ab der Saison 2027 einige Änderungen auf Fahrer und Fans zu. Unter anderem werden die Rennen etwas kürzer, außerdem wird das Reglement für wetterbedingte Unterbrechungen angepasst.

Die Formel-1-Kommission des Automobilweltverbandes FIA beschloss am Montag in London, die Renndistanz von derzeit rund 305 auf etwa 290 Kilometer zu reduzieren. Abhängig von der jeweiligen Strecke sollen die Grands Prix dadurch künftig zwei bis drei Runden kürzer ausfallen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Hintergrund der Verkürzung ist eine bereits zuvor beschlossene Änderung am technischen Reglement. Der Kraftstoffdurchfluss der Motoren soll reduziert werden. FIA und Formel 1 bezeichneten die kürzere Renndistanz deshalb als unvermeidliche Konsequenz.

Eine andere geplante Neuerung wurde hingegen wieder verworfen. Ursprünglich war eine Homologation der Getriebe vorgesehen, durch die bestimmte Bauteile bei allen Autos vereinheitlicht worden wären. Davon nimmt die Formel 1 nun Abstand, um den Zulieferern weiterhin Möglichkeiten zur eigenen Entwicklung zu geben.

i ?

Auch bei Regenrennen wird nachgebessert. Bislang gilt bei wetterbedingten Unterbrechungen ein Zeitfenster von maximal drei Stunden. Diese Regelung wird für 2027 angepasst.

Damit soll laut Formel-1-Kommission gewährleistet werden, "dass die Zuschauer bei Unterbrechungen bestmögliche Chancen haben, ein volles Rennen zu erleben".

Darüber hinaus wurden Änderungen an den sportlichen und finanziellen Regularien der laufenden Saison beschlossen. Konkrete Details dazu gab die FIA allerdings zunächst nicht bekannt.