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Kimi Antonelli
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Regeländerungen fix

Fans aufgepasst! Das wird in der Formel 1 2027 anders

Die Formel-1-Kommission des Automobilweltverbandes FIA beschloss am Montag weitreichende Regeländerungen.
Sport Heute
Von Sport Heute
22.09.2026, 07:51
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In der Formel 1 kommen ab der Saison 2027 einige Änderungen auf Fahrer und Fans zu. Unter anderem werden die Rennen etwas kürzer, außerdem wird das Reglement für wetterbedingte Unterbrechungen angepasst.

Formel-1-Team fixiert beide Fahrer für die Saison 2027

Die Formel-1-Kommission des Automobilweltverbandes FIA beschloss am Montag in London, die Renndistanz von derzeit rund 305 auf etwa 290 Kilometer zu reduzieren. Abhängig von der jeweiligen Strecke sollen die Grands Prix dadurch künftig zwei bis drei Runden kürzer ausfallen.

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Hintergrund der Verkürzung ist eine bereits zuvor beschlossene Änderung am technischen Reglement. Der Kraftstoffdurchfluss der Motoren soll reduziert werden. FIA und Formel 1 bezeichneten die kürzere Renndistanz deshalb als unvermeidliche Konsequenz.

Alle Teams sind einig: F1-Revolution kommt 2027

Eine andere geplante Neuerung wurde hingegen wieder verworfen. Ursprünglich war eine Homologation der Getriebe vorgesehen, durch die bestimmte Bauteile bei allen Autos vereinheitlicht worden wären. Davon nimmt die Formel 1 nun Abstand, um den Zulieferern weiterhin Möglichkeiten zur eigenen Entwicklung zu geben.

Auch bei Regenrennen wird nachgebessert. Bislang gilt bei wetterbedingten Unterbrechungen ein Zeitfenster von maximal drei Stunden. Diese Regelung wird für 2027 angepasst.

Große Formel-1-Änderung ab kommender Saison geplant

Damit soll laut Formel-1-Kommission gewährleistet werden, "dass die Zuschauer bei Unterbrechungen bestmögliche Chancen haben, ein volles Rennen zu erleben".

    Darüber hinaus wurden Änderungen an den sportlichen und finanziellen Regularien der laufenden Saison beschlossen. Konkrete Details dazu gab die FIA allerdings zunächst nicht bekannt.

    red,22.09.2026, 07:51
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