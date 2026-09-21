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Lewis Hamilton zwischen Brad Pitt und Damson Idris bei der Premiere von
Lewis Hamilton zwischen Brad Pitt und Damson Idris bei der Premiere von "F1 The Movie" 2025.
Reuters
F1-Star dick im Geschäft

Filme, Serien, Dokus! Hamiltons große Hollywood-Pläne

Lewis Hamilton baut sich ein zweites Standbein in Hollywood auf. Nach dem Erfolg des "F1"-Films hat der Formel-1-Star bereits neue Projekte im Visier.
Sport Heute
Von Sport Heute
21.09.2026, 19:41
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Lewis Hamilton drückt bei seinen Hollywood-Plänen aufs Tempo. Seine 2022 gegründete Produktionsfirma Dawn Apollo Studios hat einen mehrjährigen First-Look-Vertrag mit Skydance Sports abgeschlossen. Damit sollen neue Filme, Dokumentationen und Animationsprojekte entwickelt werden.

Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister soll bei sämtlichen Projekten als Executive Producer fungieren. "Ich habe immer daran geglaubt, dass Geschichten Menschen dabei helfen können, die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen und wichtige Gespräche anzustoßen", erklärt Hamilton.

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    Erste Erfahrungen als Filmproduzent hat der Brite längst gesammelt. Beim Streifen "F1: The Movie" mit Brad Pitt und Damson Idris war Hamilton als Executive Producer und Berater beteiligt. Der Film spielte weltweit umgerechnet mehr als 550 Millionen Euro an den Kinokassen ein.

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    Doch damit soll noch lange nicht Schluss sein. Bereits 2025 verriet Hamilton, an drei eigenen Konzepten zu arbeiten. Zwei davon sollen Animationsfilme werden, bei einem Projekt wurde bereits mit der Arbeit am Drehbuch begonnen.

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    Auch Dokumentationen und möglicherweise eine Fernsehserie stehen auf Hamiltons Wunschliste. Seine größte Leidenschaft abseits der Rennstrecke gilt aber dem Kino: "Ich liebe die Entwicklung von Filmen – das ist der Teil, der mir am meisten gefällt."

    red,Akt. 21.09.2026, 19:42, 21.09.2026, 19:41
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