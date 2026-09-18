i Papa Jos Verstappen und Star-Fahrer Max Verstappen. IMAGO/DeFodi Images "Hat mehr Bedeutung als..." Papa Jos verrät: Darum bleibt Verstappen bei Red Bull Max Verstappen hat bei Red Bull einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Sein Vater Jos sprach nun offen über die Beweggründe zur Verlängerung. Von Sport Heute 18.09.2026, 18:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Max Verstappen bleibt Red Bull langfristig treu. Trotz monatelanger Wechselgerüchte und der sportlichen Probleme seines Teams verlängerte der viermalige Weltmeister bis Ende 2030. Vater Jos Verstappen erklärt jetzt, was hinter der Entscheidung steckt.

"Max fühlt sich bei Red Bull einfach sehr wohl", sagt der 54-Jährige bei "PlaySports". Red Bull begleite seinen Sohn bereits seit Beginn seiner Karriere. Nach den vielen Spekulationen sei es auch darum gegangen, "wieder Ruhe reinzubringen". Tatsächlich war der viermalige Weltmeister im letzten Jahr mit Mercedes und in den letzten Monaten mit McLaren in Verbindung gebracht worden. Letztendlich verlängerte er aber vorzeitig. Der alte Kontrakt war bis 2028 gelaufen. Dass es dafür aber auch eine satte Gehaltserhöhung für den Star-Pilot gibt, scheint klar zu sein.

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Die Entscheidung fiel offenbar nicht leicht. "Wir wissen auch, was hinter den Kulissen mit dem Red-Bull-Motor passiert", erklärt Jos. Gleichzeitig habe man geprüft, "welche Möglichkeiten es bei anderen Teams überhaupt gibt". Am Ende entschied sich die Verstappen-Seite für einen Verbleib. Damit deutete der ehemalige Formel-1-Pilot auch an, dass Verstappens Optionen begrenzt waren.

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Mekies als Schlüsselfigur

Eine wichtige Rolle spielt dabei auch Teamchef Laurent Mekies. Jos lobt ihn als "sehr positiven Menschen", der offen kommuniziere. Auch dessen technischer Hintergrund komme gut an. Die Hoffnung: Red Bull soll schon im kommenden Jahr wieder konkurrenzfähiger werden und um Siege kämpfen können.

Genau darin liegt für Papa Verstappen der besondere Reiz. "Wenn wir das Team wieder auf Kurs bringen und wieder gewinnen können, hat das mehr Bedeutung, als wenn er zu einem anderen Team gegangen wäre, das bereits gewinnt." Verstappen setzt also darauf, Red Bull selbst wieder zurück an die Spitze zu führen.