i Mike Elliott gilt als Gehirn hinter der langen Mercedes-Dominanz. IMAGO/NurPhoto "Hochintelligent" Ex-Mercedes-Mastermind heuert bei F1-Rivalen an Er war einer der Köpfe hinter der jahrelangen Mercedes-Dominanz in der Formel 1. Jetzt ist Mike Elliott zurück – und soll Alpine nach vorne bringen. Von Sport Heute 17.09.2026, 16:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mike Elliott war über Jahre eine Schlüsselfigur hinter den Formel-1-Erfolgen von Mercedes. Nach seinem Abschied 2023 kehrt der Technik-Experte jetzt in die Königsklasse zurück – ausgerechnet bei Mercedes-Kundenteam Alpine.

Für Elliott schließt sich damit ein Kreis. Der Brite kennt die Alpine-Fabrik in Enstone bereits bestens. Zu Renault- und Lotus-Zeiten arbeitete er dort als leitender Aerodynamiker, ehe er zu Mercedes wechselte. Dort begann eine der erfolgreichsten Phasen der Formel-1-Geschichte.

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Eine Säule der Mercedes-Dominanz

Elliott stieg zunächst zum Leiter der Aerodynamik-Abteilung auf und war daran beteiligt, Mercedes auf das neue Reglement ab 2014 vorzubereiten.

Was folgte, war eine jahrelange Dominanz. Lewis Hamilton und Nico Rosberg holten mit Mercedes insgesamt sieben Fahrer-WM-Titel, in der Konstrukteurswertung räumten die Silberpfeile acht Titel ab.

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Elliott machte dabei ebenfalls Karriere, wurde Technischer Direktor und später Technischer Gesamtverantwortlicher. 2023 verließ er das Team.

Toto Wolff würdigte ihn damals in höchsten Tönen. "Mike war eine der Säulen der Erfolge des Teams", sagte der Mercedes-Boss. Er bezeichnete Elliott zudem als "hochintelligenten Techniker" und "großartigen Teamplayer".

Elliott soll Alpine an Spitze heranführen

Der Rennstall verspricht sich von seinem prominenten Neuzugang einen weiteren Schritt nach vorne. "Mit Mikes Ankunft in Enstone stärkt das Team seine technischen Fähigkeiten. Ziel ist es, auf den verbesserten Leistungen auf der Strecke aufzubauen und den Rückstand auf die vier Spitzenteams zu verringern", erklärt Alpine. Das Team befindet sich ohnehin im Aufwind. Seit 2026 fährt Alpine mit Mercedes-Motoren und kämpft aktuell mit den Racing Bulls um Rang fünf in der Konstrukteurs-WM.