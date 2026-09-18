StartseiteSportFormel 1
Formel-1-PIlot Arvid Lindblad hat die theoretische Führerscheinprüfung bestanden.
Formel-1-PIlot Arvid Lindblad hat die theoretische Führerscheinprüfung bestanden.
Imago Images, Instagram
Ergebnisse enthüllt

F1-Star macht Führerschein – er ist nur Durchschnitt

Arvid Lindblad hat sich in der Formel 1 einen Namen gemacht. Der Racing-Bulls-Pilot macht aber erst jetzt seinen Führerschein – mit mäßigem Erfolg.
Sport Heute
Von Sport Heute
18.09.2026, 07:38
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Mit über 300 km/h über die Formel-1-Kurse dieser Welt brettern? Kein Problem. Gefahren im Straßenverkehr erkennen? Da ist bei Arvid Lindblad offenbar noch etwas Luft nach oben. Der Formel-1-Pilot macht gerade seinen Führerschein und hat zumindest die Theorieprüfung bestanden.

Formel-1-Hammer in Monaco fix – das steckt dahinter

Das Ergebnis teilte Lindblad stolz auf Instagram. Im Multiple-Choice-Teil holte er starke 46 von 50 Punkten. Etwas weniger gut lief es bei der Gefahrenerkennung: Dort schaffte er lediglich 52 von 75 Punkten. Zum Bestehen waren 44 nötig, sein Resultat gilt damit als durchschnittlich.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
Fans jubeln! Formel 1 mit Comeback auf Kultstrecke

Lindblad nur Durchschnitt

Für Schmunzeln sorgt dabei ausgerechnet Lindblads Beruf. Schließlich muss der Brite in der Formel 1 bei hohem Tempo innerhalb von Sekundenbruchteilen reagieren. Auch Fans nahmen es mit Humor.

Dabei hat Lindblad am Steuer bereits einiges erreicht. Mit sieben Jahren begann er im Kartsport, später wurde er zum jüngsten Rennsieger der Formel 2. Im März 2026 feierte er in Australien sein Formel-1-Debüt und holte als jüngster Brite WM-Punkte. Mittlerweile hat es der Brite mit schwedisch-indischen Vorfahren auf 13 Renneinsätze gebracht. Und das im Alter von gerade einmal 19 Jahren.

Ganz alleine auf die Straße darf der Rennfahrer trotzdem noch nicht. Nach der bestandenen Theorie wartet erst die praktische Fahrprüfung. In der Formel 1 darf der talentierte Racing-Bulls-Fahrer trotzdem weiterhin Vollgas geben.

red,18.09.2026, 07:38
Mehr zum Thema
Formel 1MotorsportRed Bull Racing

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote