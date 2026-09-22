i Formel-1-Star Esteban Ocon. Reuters News F1-Star vor dem Aus – sein Nachfolger steht schon parat In der Formel 1 bahnt sich ein Fahrerwechsel an. Nach zehn Jahren in der Motorsport-"Königsklasse" steht Esteban Ocon vor dem Aus. Von Sport Heute 22.09.2026, 14:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Haas bahnt sich der nächste große Fahrertausch in der Formel 1 an. Esteban Ocon soll sein Cockpit nach der Saison 2026 verlieren. Laut dem italienischen Fachportal "Autoracer" haben die US-Amerikaner mit Rafael Camara bereits einen möglichen Nachfolger gefunden.

Der Deal mit dem 21-jährigen Brasilianer sei demnach schon "fast beschlossen". Die Entscheidung soll in den vergangenen Tagen bei Testfahrten im spanischen Jerez gefallen sein. Dort waren neben Camara auch Jack Doohan und Leonardo Fornaroli im Einsatz.

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Den Ausschlag sollen die Daten gegeben haben. Camara habe bei den Tests die vielversprechendsten Werte geliefert. Besonders Team-Besitzer Gene Haas soll von den Leistungen überzeugt gewesen sein und den Brasilianer auf seiner Favoritenliste ganz nach oben gesetzt haben.

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Für Ocon würde die Verpflichtung das Aus bedeuten. Der Franzose gilt bereits seit Monaten als angezählt. Offen war zuletzt vor allem, wer seinen Platz übernehmen könnte. Nun deutet vieles auf Camara hin.

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Für den Brasilianer spricht auch die enge Verbindung zwischen Haas und Ferrari. Camara steht bei der Scuderia unter Vertrag, die Haas mit Motoren beliefert. Bereits Mick Schumacher kam als Ferrari-Junior bei Haas in die Formel 1, aktuell fährt mit Oliver Bearman ebenfalls ein Ferrari-Schützling für das Team.

Damit könnte Camara 2027 der nächste Ferrari-Nachwuchsfahrer im Haas-Cockpit werden. Für Ocon würde dagegen nach der laufenden Saison Schluss sein.