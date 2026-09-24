i MErcedes-Star George Russell. IMAGO/Every Second Media Bestzeit im zweiten Training In eigenen Welt – Russell setzt Antonelli unter Druck George Russell fährt in Baku der Konkurrenz auf und davon. Der Mercedes-Star stellte im zweiten Freien Training die deutliche Tagesbestzeit auf. Von Sport Heute 24.09.2026, 15:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Russell war schon im ersten Freien Training zum Grand Prix von Aserbaidschan der Schnellste, legte in der zweiten Trainingssitzung dann die deutliche Bestzeit hinterher – 1:43,347 Minuten. Und damit war der Brite deutlich schneller als die KOnkurrenten. Denn WM-Leader Andrea Kimi Antonelli verlor bereits über eine halbe Sekunde (+0.552).

Und der Rest der Formel-1-Welt? Der hatte deutlich das Nachsehen. Vierfach-Champion Max Verstappen klassierte sich als Dritter mit +0.827 Sekunden Rückstand. Die Ferraris lagen schon über eine Sekunde dahinter – Charles Leclerc auf Rang vier (+1.126) und Lewis Hamilton auf dem fünften Platz (+1.318).

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Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Weltmeister Lando Norris im McLaren folgte erst auf dem sechsten Rang (+1.484), sein Teamkollege Oscar Piastri musste sich gar mit Rang acht zufrieden geben (+1.510), wurde von Pierre Gasly im Alpine überflügelt. Beim Formel-1-Comeback nach seinem überstandenen Handbruch klassierte sich Isack Hadjar im zweiten Red Bull auf dem neunten Rang (+1.521).

Das Grand-Prix-Wochenende wird am Freitag mit dem dritten Freien Training und dem Qualifying (14 Uhr) fortgesetzt. Der Große Preis von Aserbaidschan