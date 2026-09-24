i Formel-1-Star Max Verstappen. IMAGO/Alessio de Marco Abbschied geplant "Werde ich machen" – Verlässt Verstappen die Formel 1? Max Verstappen möchte sich 2027 erneut auch außerhalb der Formel 1 im Motorsport betätigen. Von Sport Heute 24.09.2026, 09:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Max Verstappen hat auch abseits der Formel 1 große Pläne. Der Red-Bull-Star möchte 2027 erneut im Langstreckensport antreten und hat dabei vor allem das legendäre 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring im Visier.

"Ich hatte schon nach dem Rennen auf der Nordschleife gesagt, dass ich wiederkommen will", erklärte Verstappen vor dem Großen Preis von Aserbaidschan. Fix ist sein Start allerdings noch nicht. "Wenn für mich eine gute Vorbereitung möglich ist und es in den Zeitplan passt, dann werde ich es machen."

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Zumindest der Formel-1-Kalender würde einem Start nicht im Weg stehen. Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring steigt 2027 von 27. bis 30. Mai. Wenige Tage zuvor fährt die Formel 1 am 23. Mai in Montreal, danach steht erst am 6. Juni der Grand Prix von Monaco auf dem Programm.

Seine Premiere beim Langstrecken-Klassiker feierte Verstappen bereits im Frühjahr. Gemeinsam mit seinem Team war der Niederländer im Mercedes-AMG GT3 zwischenzeitlich sogar auf Siegkurs, ehe ein Defekt die Hoffnungen auf den Triumph zunichtemachte.

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Verstappens Teilnahme sorgte auch bei den Fans für enormes Interesse. Mehr als 350.000 Zuschauer kamen am Rennwochenende an den Nürburgring und sorgten damit für einen neuen Besucherrekord.

Doch der Nürburgring könnte 2027 nicht Verstappens einziger Ausflug in den Langstreckensport bleiben. Auch das 24-Stunden-Rennen von Spa am 26. und 27. Juni bezeichnete der Formel-1-Star als "spannende Option". Ein Start bei den 24 Stunden von Le Mans am 12. und 13. Juni ist hingegen derzeit nicht geplant.

Mit seiner Begeisterung für Langstreckenrennen ist Verstappen im Formel-1-Fahrerlager nicht allein. Auch Lando Norris sammelte zuletzt Erfahrungen in diesem Bereich und testete nach dem Großen Preis von Spanien den neuen WEC-Prototypen von McLaren. Ein Le-Mans-Start des amtierenden Weltmeisters ist aktuell allerdings ebenfalls nicht vorgesehen.