Er wollte seinen eigenen Hof vom Schnee befreien – doch die Arbeiten endeten tödlich. Ein 52-jähriger Landwirt kam am Donnerstagnachmittag im Ortsteil Frösau in Sinabelkirchen (Bezirk Weiz) bei einem tragischen Unfall ums Leben.
Der Oststeirer war gerade mit seinem Hoflader unterwegs, als er beim Rückwärtsfahren eine rund 40 Zentimeter hohe Kante erwischte. Die Arbeitsmaschine kippte, der 52-Jährige überschlug sich mit dem Fahrzeug und wurde darunter eingeklemmt.
Sofort rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften an. Neben Feuerwehr, Polizei und Rettung wurde auch der Rettungshubschrauber C12 alarmiert. Doch trotz Reanimationsmaßnahmen konnte das Leben des Landwirts nicht mehr gerettet werden. Seine Lebensgefährtin wurde vom Kriseninterventionsteam betreut.
Erst vor wenigen Jahren soll der Oststeirer das Anwesen in Frösau erworben haben. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin bewirtschaftete er dort eine Landwirtschaft mit Rindern und einigen Schafen.
Auch bei Bürgermeister Emanuel Pfeifer sitzt der Schock tief. "Es ist extrem tragisch", sagt er gegenüber der "Kleinen Zeitung". Den Hinterbliebenen sichert er die Unterstützung der Gemeinde zu: "Sollten die Angehörigen Hilfe benötigen, wir sind da."
Auch den Florianis verlangte der Einsatz einiges ab. Stefan Anner ist seit 30 Jahren bei der Feuerwehr, seit zwei Jahren ist er Kommandant in Gnies. "Wenn es einen Todesfall gibt, ist das sehr schlimm", schildert er.
Während des Einsatzes selbst bleibe keine Zeit zum Nachdenken: "Da funktioniert man einfach. Erst danach beginnt man zu realisieren", so Anner. Um das Erlebte zu verarbeiten, seien vor allem die Familie und die Feuerwehrkameraden wichtig.
"Natürlich gibt es auch für uns die Möglichkeit, das Kriseninterventionsteam in Anspruch zu nehmen, aber in erster Linie versucht man sich gegenseitig zu stärken."