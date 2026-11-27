i Das Fahrzeug des Landwirtes kippte um, klemmte ihn ein. FF Gnies Ganzer Ort schockiert Beim Schneeräumen! Landwirt (52) stirbt auf seinem Hof Ein 52-jähriger Landwirt wollte seinen Hof vom Schnee befreien, als es zur Katastrophe kam. In der Gemeinde Sinabelkirchen sitzt der Schock tief. Von Österreich Heute 27.11.2026, 14:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er wollte seinen eigenen Hof vom Schnee befreien – doch die Arbeiten endeten tödlich. Ein 52-jähriger Landwirt kam am Donnerstagnachmittag im Ortsteil Frösau in Sinabelkirchen (Bezirk Weiz) bei einem tragischen Unfall ums Leben.

Der Oststeirer war gerade mit seinem Hoflader unterwegs, als er beim Rückwärtsfahren eine rund 40 Zentimeter hohe Kante erwischte. Die Arbeitsmaschine kippte, der 52-Jährige überschlug sich mit dem Fahrzeug und wurde darunter eingeklemmt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Für Landwirt kam jede Hilfe zu spät

Sofort rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften an. Neben Feuerwehr, Polizei und Rettung wurde auch der Rettungshubschrauber C12 alarmiert. Doch trotz Reanimationsmaßnahmen konnte das Leben des Landwirts nicht mehr gerettet werden. Seine Lebensgefährtin wurde vom Kriseninterventionsteam betreut.

Erst vor wenigen Jahren soll der Oststeirer das Anwesen in Frösau erworben haben. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin bewirtschaftete er dort eine Landwirtschaft mit Rindern und einigen Schafen.

Ganze Gemeinde unter Schock

Auch bei Bürgermeister Emanuel Pfeifer sitzt der Schock tief. "Es ist extrem tragisch", sagt er gegenüber der "Kleinen Zeitung". Den Hinterbliebenen sichert er die Unterstützung der Gemeinde zu: "Sollten die Angehörigen Hilfe benötigen, wir sind da."

Die Bilder des Tages i ?

"Erst danach beginnt man zu realisieren"

Auch den Florianis verlangte der Einsatz einiges ab. Stefan Anner ist seit 30 Jahren bei der Feuerwehr, seit zwei Jahren ist er Kommandant in Gnies. "Wenn es einen Todesfall gibt, ist das sehr schlimm", schildert er.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Während des Einsatzes selbst bleibe keine Zeit zum Nachdenken: "Da funktioniert man einfach. Erst danach beginnt man zu realisieren", so Anner. Um das Erlebte zu verarbeiten, seien vor allem die Familie und die Feuerwehrkameraden wichtig.

"Natürlich gibt es auch für uns die Möglichkeit, das Kriseninterventionsteam in Anspruch zu nehmen, aber in erster Linie versucht man sich gegenseitig zu stärken."