i Fall Stefanie: Der mutmaßliche Killer der Grazer Influencerin kehrte am 19. Dezember 2025 zur Rekonstruktion an den Tatort zurück. Gerald Hirl Mordprozess in Graz startet Tote Beauty-Influencerin – Ex-Freund droht lebenslang Im Fall der getöteten Grazer Beauty-Influencerin Stefanie P. beginnt am Freitag der Mordprozess gegen ihren Ex-Freund. Er bestreitet den Mordvorwurf. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 06:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Tod der Grazer Beauty-Influencerin Stefanie P. beschäftigt ab Freitag die Justiz. Ihr Ex-Freund steht ab 9.30 Uhr wegen Mordes und Störung der Totenruhe vor dem Grazer Straflandesgericht. Der Andrang von Medien und Prozessbesuchern ist groß.

Laut Anklage soll der 31-jährige Slowene seine ehemalige Lebensgefährtin am 23. November 2025 in ihrer Wohnung in Graz getötet haben. Die Leiche der gleichaltrigen Frau soll er anschließend in einem Reisekoffer nach Slowenien transportiert und in einem Waldstück südöstlich von Maribor vergraben haben.

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Ex-Freund spricht von Unfall

Nachdem der Mann sein Auto auf einem Casino-Parkplatz in Šentilj angezündet hatte, wurde er von der slowenischen Polizei festgenommen. Erst nach seiner Überstellung nach Österreich verriet er den Ermittlern, wo die Tote lag.

Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555 Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247 Rat auf Draht: 147 Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20 Polizei-Notruf: 133 Hier weiterlesen: Expertin gibt konkrete Tipps: Kontrolle, Eifersucht - wann der Alarm schrillen sollte >

Der Beschuldigte sprach von einem Unfall. Die Obduktion zeigte, dass die Influencerin erwürgt worden war.

Den Mordvorwurf bestreitet der bislang unbescholtene 31-Jährige. Dass er die Leiche nach Slowenien gebracht und dort vergraben hat, räumt er hingegen ein. Seine bisherige Anwältin Astrid Wagner erklärte, ihr Mandant habe "keine Tötungsabsicht" gehabt.

Der Fall Stefanie P. in Bildern i ?

Lebenslange Haft droht

Nach Differenzen mit Wagner hat der Angeklagte inzwischen seinen Verteidiger gewechselt. Beim Prozess wird ihn der Grazer Anwalt Thomas Klein vertreten.

Die Verhandlung ist auf zwei Tage angesetzt. Im Falle eines Schuldspruchs wegen Mordes drohen dem Mann zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft. Es gilt die Unschuldsvermutung.