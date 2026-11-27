i Dieser vierbeinige Roboter der TU Graz könnte in Zukunft mit Öffis ausliefern. TU Graz Testlauf in Graz Dieser Roboter-Hund liefert bald Pizza, Burger und Co. Mit Bus, Bahn und Bim bis vor die Wohnungstür: Grazer Forscher arbeiten an einer völlig neuen Art der Essenszustellung. Von Iris Hödl 27.11.2026, 05:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bis zu 100.000 Essensbestellungen werden täglich ausgeliefert – bald soll einen Teil davon ein Roboter übernehmen. In der Steiermark ist diese Vision bereits in der Testphase. Der Roboter mit vier Beinen, der an einen Hund erinnert, steigt in Bus, Bahn oder Bim ein und fährt bis zur richtigen Adresse.

Vom Juxprojekt zur autonomen Fahrt

Entwickelt wurde der Lieferroboter von Gerald Steinbauer-Wagner und seinen Studierenden an der Technischen Universität (TU) Graz. "Es hat mit einem Juxprojekt vor einigen Jahren begonnen", erzählt er. Die Studierenden hatten es geschafft, dass sich der Roboter selbst vom Campus zur anderen Seite der Stadt bewegt – in Absprache mit der Holding Graz und den öffentlichen Verkehrsmitteln. Daraus sei dann die Idee entstanden, ein Forschungsprojekt zu machen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

i ?

Durch die Verkehrsauskunft Österreich erhalte man alle Daten des öffentlichen Verkehrs. "Da gibt es allerdings noch Lücken, die der Mensch automatisch füllt. Etwa, wie man von der Straßenbahn zum Zuggleis kommt", sagt Steinbauer-Wagner. Aktuell arbeitet man an einer Lösung mithilfe weiterer Quellen, auch Künstliche Intelligenz wird hinzugezogen. Aktuell ist der Roboter immer noch in Begleitung unterwegs, im Sommer soll er aber zum ersten Mal ganz autonom von Graz nach Weiz fahren.

Roboter soll keine Jobs kosten

Und wie reagieren die Leute auf den Roboter-"Hund"? Viele seien interessiert und würden Fotos und Videos machen, erzählt der Wissenschaftler. Manche seien sehr kritisch und behaupten, das würde Leuten Jobs wegnehmen.

"Das muss man dann erklären, was wir auch gerne machen", sagt Steinbauer-Wagner. "Es ist nämlich so: Es gibt Jobs, die immer weniger Leute machen wollen. Dazu gehören auch Arbeiten in der Forst oder in Einsatzunternehmen, wo es auch Roboter-Projekte gibt. Die können in Zukunft zu einem gewissen Grad übernommen werden und niemand verliert seinen Job."

Benimmregeln für den Roboter

Konkrete Partner, um das Projekt für die Essenszustellung auszurollen, gibt es noch nicht – aber durchaus Ideen. Zuerst muss man es zertifizieren: "Wie zum Beispiel beim autonomen Fahren muss man x Kilometer in verschiedensten Situationen abspulen und wenn nichts passiert, kriegt man eine Zulassung", sagt Steinbauer-Wagner.

Und dann muss das Projekt noch so gestaltet werden, dass die Leute es akzeptieren. Heißt, der Roboter muss sich so "benehmen, wie man es im öffentlichen Raum erwartet". So darf er sich etwa nirgends hineindrängeln.