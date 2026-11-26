i Ein 52-jähriger Landwirt wurde bei einem Unfall mit einem Hoflader unter der Arbeitsmaschine eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle. iStock / Getty Images / loops7 Tragödie um 52-Jährigen Landwirt stirbt bei Schneeräumarbeiten mit Hoflader Beim Schneeräumen auf seinem Hof in Sinabelkirchen kippte ein Hoflader um. Für den 52-jährigen Lenker kam jede Hilfe zu spät. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 22:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 52-jähriger Landwirt ist am Donnerstagnachmittag bei einem Arbeitsunfall in Sinabelkirchen (Bezirk Weiz) ums Leben gekommen.

Beim Schneeräumen auf seinem eigenen Hof kippte sein Hoflader um und begrub den Mann unter sich.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Hier bekommst du Hilfe In einer akuten Krisen- oder Schocksituation nach einem Todesfall gibt es in Österreich sofortige Unterstützung bei professionellen Hotlines. Diese sind anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Telefonseelsorge: Wähle österreichweit den Notruf 142. Du erreichst hier Tag und Nacht einfühlsame Ansprechpartner, die dir in der Krise zuhören und helfen.

Ö3-Kummernummer: Erreichbar von 16 bis 24 Uhr unter 116 123.

Rat auf Draht: Wenn Kinder oder Jugendliche betroffen sind, ist die Nummer 147 jederzeit erreichbar. Wenn du langfristige Hilfe bei der Trauerbewältigung oder jemanden zum Reden suchst, bieten folgende Stellen in ganz Österreich Unterstützung an: Dachverband Hospiz Österreich, die Plattform Tod und Trauer, die Caritas Trauerbegleitung.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.50 Uhr. Laut Zeugenaussagen fuhr der Landwirt mit der selbstfahrenden Arbeitsmaschine zu weit rückwärts.

Die Bilder des Tages i ?

Angehörige von Kriseninterventionsteam betreut

Dabei geriet das Gefährt über eine rund 40 Zentimeter hohe Kante. Daraufhin kippte der Hoflader nach hinten und überschlug sich.

Der 52-Jährige wurde unter dem Gerät eingeklemmt. Obwohl sofort Erste Hilfe geleistet wurde, konnte der verständigte Notarzt nur noch seinen Tod feststellen.

Die Angehörigen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.