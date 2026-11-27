i Michaela R. wollte einen schnellen Kaffee – ärgert sich deswegen aber tagelang. zVg, Google Maps Ex-Wirtin empört über Preise "Ein Wahnsinn!" – Espresso neben Autobahn um 6,20 Euro Eine Kaffeepause bei Landzeit in der Steiermark ärgert die frisch pensionierte Wirtin Michaela R. Auch für den Gang aufs WC musste sie zahlen. Von Michael Pollak 27.11.2026, 05:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Michaela R. war am Mittwoch alleine mit dem Auto von Wien in Richtung Tauplitz (Steiermark) unterwegs, als sie bei der Landzeit-Raststation in Kammern im Liesingtal einen Zwischenstopp einlegte. Die Steirerin wollte schnell einen Kaffee trinken. Beim Blick auf die Preisliste war die Pensionistin empört: 6,20 Euro für einen kleinen Espresso!

"Diese Preise sind ein Wahnsinn", ärgert sich die Steirerin im Gespräch mit "Heute". Sie selbst war bis vor Kurzem im Ausseerland in der Gastronomie tätig, kennt die Branche und weiß, wie die Preise kalkuliert werden.

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"Das hätten wir uns nicht getraut", sagt die Neo-Pensionistin, "stell dir vor, du kehrst mit der ganzen Familie ein, na danke."

70 Cent fürs WC – auch als zahlender Gast

Was die ehemalige Wirtin zusätzlich ärgert: Für die Benutzung der Toilette werden weitere 70 Cent eingehoben.

Zwar wird der Betrag bei einer Konsumation einmalig pro Rechnung und Person abgezogen. Wer nach dem Essen oder Kaffee allerdings erneut aufs WC muss, zahlt laut Michaela R. wieder 70 Cent, "das finde ich überhaupt nicht korrekt."

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Als Gastro-Insiderin kann sie die Preisgestaltung nicht nachvollziehen. Wenn sich viele Gäste über die Preise beschweren, würde man sich als Wirt normalerweise überlegen, wie man diese senken könnte.

Für die Steirerin war der Besuch bei Landzeit jedenfalls ein Fehler. Künftig will sie andere Rastplätze besuchen, "dort kostet der Kaffee maximal drei Euro."

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Landzeit-Chef bittet um Verständnis

Landzeit-Chef Wolfgang Rosenberger beantwortet persönlich die "Heute"-Anfrage. Beim Espresso um 6,20 Euro handle es sich um eine Premium-Eigenröstung mit Bohnen aus Brasilien, Ruanda, Costa Rica und Guatemala. Diese würden täglich in der hauseigenen Kaffeerösterei frisch geröstet.

"Ich ersuche um Ihr Verständnis, dass unsere Qualitätslinie einer anderen Kalkulation unterliegt", erklärt Rosenberger.

Man biete "für jede Brieftasche" verschiedene Kaffeespezialitäten an. Als günstigere Alternativen nennt der Unternehmer einen kleinen Braunen um 5,05 Euro und einen großen Häferlkaffee um 4,95 Euro.

WC-Gebühr derzeit auf Probe

Die kostenpflichtige Toilettennutzung sei in einer "Testphase". Die ausgegebenen Gutscheine könne man ein Jahr lang auch an anderen Raststationen und Autobahntankstellen in Österreich einlösen.

Nach der Einführungsphase wolle Landzeit das Konzept auswerten und entscheiden, ob die WC-Gebühr beibehalten wird. "Bis dahin bitte ich um Verständnis", so Rosenberger.