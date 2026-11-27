i Der Ex-Freund der getöteten Beauty-Influencerin Stefanie P. muss sich seit Freitag vor Gericht verantworten. APA-Images / APA / ERWIN SCHERIAU Influencerin getötet Steffi P. vergraben: "Er wollte, dass sie Ruhe findet" Er vergrub ihre Leiche in einem Waldstück, doch getötet habe er Steffi P. nur unabsichtlich. Nun schildert er seine Version vor Gericht. Von Österreich Heute 27.11.2026, 11:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bereits eineinhalb Stunden vor Prozessbeginn waren sämtliche Platzkarten für den Großen Schwurgerichtssaal am Grazer Landesgericht vergeben. Am Freitag begann der Mordprozess gegen den 31-jährigen Ex-Freund der Grazer Beauty-Influencerin Stefanie P. Der Slowene muss sich wegen Mordes und Störung der Totenruhe verantworten.

Steffi dürfte im Koffer erstickt sein

"Ein Vermisstenfall, von dem der Angeklagte hoffte, dass er ein Vermisstenfall bleiben würde", schilderte Staatsanwältin Ines Eichwalder den Fall, wie die "Kleine Zeitung" berichtet. Die Anklage: Am 23. November 2025 soll der Slowene seine Ex-Freundin in ihrer Wohnung zur Rede gestellt haben, weil er eine Affäre vermutete. Im Zuge eines Streits soll er die 31-Jährige gewürgt und ihr Stich- und Schnittverletzungen am Hals zugefügt haben.

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Anschließend habe er sie in einen Reisekoffer gezwängt. Laut gerichtsmedizinischem Gutachten dürfte die Influencerin darin erstickt sein. Den Koffer habe der Mann in einem Waldstück in Slowenien vergraben und anschließend sein Auto in Brand gesetzt. Erst nach seiner Festnahme und der Auslieferung nach Österreich verriet er den Ermittlern, wo sich die Leiche befand.

Verteidiger spricht von Unfall

Der 31-Jährige bestreitet hingegen, seine Ex-Freundin vorsätzlich getötet zu haben. Vor Gericht schilderte er die Beziehung zur Influencerin, die von gegenseitiger Eifersucht und körperlichen Auseinandersetzungen geprägt gewesen sei. "Die krankhafte Eifersucht kam leider von ihr", behauptete der Angeklagte. Nach der Trennung im Sommer habe es nur noch sporadischen Kontakt gegeben.

In der Tatnacht sei er im selben Lokal wie Steffi P. gewesen, ihr aber ausgewichen. Als er am Morgen erfahren habe, dass es ihr nicht gut gehe, sei er aus Sorge zu ihrer Wohnung gefahren. Zunächst habe es ein harmonisches Gespräch und sogar sexuellen Kontakt gegeben, dann sei die Situation eskaliert.

Seinen Angaben zufolge habe die Influencerin gedroht, sich mit einem Küchenmesser etwas anzutun. Er habe sie daraufhin mit einem Würgegriff außer Gefecht setzen wollen.

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Richter konfrontiert Angeklagten

Steffi sei schließlich nicht mehr ansprechbar gewesen und habe Blut gespuckt. Der 31-Jährige habe versucht, die Blutung zu stillen. Warum er sie nicht zur Seite gedreht oder eine Herzmassage durchgeführt habe, konnte er vor Gericht nicht erklären.

Der Angeklagte habe Steffi schließlich mit einem Teppich zugedeckt und sei zu seiner Mutter gefahren. Als er später in die Wohnung zurückgekehrt sei, habe er noch immer nicht wahrhaben wollen, dass Steffi tot war.

Für das Vergraben der Leiche in Slowenien lieferte der Verteidiger folgende Erklärung: "Er wollte, dass sie ihre Ruhe findet."

Angeklagter erhebt Vorwürfe gegen Steffi

Während sich der 31-Jährige zur Störung der Totenruhe schuldig bekannte, antwortete er auf den Mordvorwurf mit einem klaren "Nicht schuldig!".

Bei einer Verurteilung wegen Mordes drohen dem 31-Jährigen bis zu 20 Jahre oder lebenslange Haft. Am Freitag sollen noch Zeugen aussagen, am Montag wird der Prozess fortgesetzt. Es gilt die Unschuldsvermutung.