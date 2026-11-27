i Auto parkt seit Monaten illegal – 8.000 Euro Strafe iStock Rechnungshof deckt auf 11,4 Millionen Euro! So viele Strafen sind noch offen Sechs steirische Bezirkshauptmannschaften haben offene Strafforderungen von 11,4 Millionen Euro. Der Landesrechnungshof sieht Handlungsbedarf. Von Michael Pollak 27.11.2026, 10:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zu schnell mit dem Auto unterwegs, die Nachtruhe gestört oder gegen Arbeitszeitbestimmungen verstoßen: Strafen, die nicht bezahlt wurden, werden in der Steiermark immer mehr.

Wie viel Geld tatsächlich ausständig ist, zeigt jetzt ein Bericht des steirischen Landesrechnungshofs. Die Prüfer nahmen die Verwaltungsstrafverfahren in sechs Bezirkshauptmannschaften für die Jahre 2023 bis 2025 unter die Lupe.

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Das Ergebnis: Die offenen Forderungen stiegen von 10,1 auf 11,4 Millionen Euro.

In zwei Bezirken fehlen jeweils über drei Millionen

Besonders hoch sind die ausständigen Beträge in Leoben und Graz-Umgebung. Alleine auf diese beiden Bezirkshauptmannschaften entfallen mehr als sechs Millionen Euro.

So hoch waren die offenen Forderungen mit Stichtag 4. Jänner 2025: Leoben: 3.222.619 Euro

Graz-Umgebung: 3.156.885 Euro

Hartberg-Fürstenfeld: 1.918.752 Euro

Murtal: 1.181.419 Euro

Südoststeiermark: 1.117.393 Euro

Deutschlandsberg: 811.220 Euro

Es handelt sich dabei nicht ausschließlich um Verkehrsstrafen. Auch Verstöße gegen das Naturschutzgesetz oder das Ausländerbeschäftigungsgesetz können Verwaltungsstrafen nach sich ziehen.

Bei Lenkern aus dem Ausland wird es schwierig

Probleme gibt es unter anderem beim Eintreiben von Verkehrsstrafen im Ausland. Fehlen entsprechende Abkommen mit anderen Staaten, haben die Behörden mitunter Schwierigkeiten, ihre Forderungen durchzusetzen.

Die 11,4 Millionen Euro sind allerdings nicht fix verloren. Es handelt sich um offene Forderungen, die zumindest teilweise noch eingetrieben werden können.

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59,9 Millionen Euro an Strafen kassiert

Wie "lukrativ" Verwaltungsstrafen sind, zeigen die Einnahmen der sechs überprüften Bezirkshauptmannschaften. Zwischen 2023 und 2025 kassierten die Behörden insgesamt 59,9 Millionen Euro.

Weniger als die Hälfte davon, nämlich 45,5 Prozent, floss an das Land Steiermark. Der Rest ging an andere Empfänger, darunter die Asfinag, die Polizei und Gemeinden.

Auch die Zahl der ausgestellten Anonymverfügungen ist deutlich gestiegen. Waren es 2023 noch rund 158.800, wurden 2025 bereits rund 186.700 ausgestellt. Das entspricht einem Plus von 17,6 Prozent.

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Ab 2027 gelten neue Regeln für Autofahrer

Grundsätzlich stellen die Prüfer den untersuchten Behörden ein positives Zeugnis aus. Verbesserungsbedarf sehen sie unter anderem bei der Datenerfassung und der Vereinheitlichung von Kontrollen und Verfahren.

Für Autofahrer steht unterdessen eine Änderung bevor: Ab 1. Jänner 2027 werden die Strafbeträge bei Anonymverfügungen für bestimmte Verkehrsdelikte österreichweit vereinheitlicht.

Damit soll es bei diesen Übertretungen keine Rolle mehr spielen, in welchem Bundesland ein Autofahrer erwischt wird.