i Das Gebäude des Schauraums ist für sich genommen bereits ein Hingucker. Google Belieferte auch den Papst Bekannter Innenausstatter schließt nach fast 100 Jahren Nach fast einem Jahrhundert ist Schluss: Peter Sandriesser (65) schließt sein Einrichtungsgeschäft in Kärnten. Ganz aufhören will er aber nicht. Von Newsdesk Heute 28.11.2026, 21:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach fast einem Jahrhundert ist Schluss: Das Einrichtungsgeschäft von Peter Sandriesser in Feistritz an der Drau (Kärnten) schließt. 96 Jahre lang und über drei Generationen hinweg prägte der Familienbetrieb die regionale Einrichtungsszene. Jetzt verabschiedet sich Inhaber Peter Sandriesser (65) in die Pension – und verkauft den verbliebenen Lagerbestand ab.

Seit 1. November ist der Innenausstatter offiziell im Ruhestand. Damit endet eine Familiengeschichte, die 1930 mit einer Sattlerei und Tapeziererei begann. Ganz von der Arbeit verabschieden will sich der 65-Jährige allerdings nicht.

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Sogar ein Papst saß auf einem Stuhl der Familie

Gegründet wurde der Betrieb von Sandriessers Großvater Josef. In den 1960er-Jahren übernahm sein Vater Ernst das Geschäft und führte es weiter. Zu den außergewöhnlichen Aufträgen zählte ein Stuhl, auf dem Papst Johannes Paul II. bei seinem Österreichbesuch 1988 saß.

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Peter Sandriesser baute das Unternehmen anschließend zum gefragten Einrichtungsspezialisten aus. Ab 1990 erschloss er sich mit einem Schauraum in Villach zusätzliche Kundschaft. Zu seinen Auftraggebern gehörten nach Angaben der "Kleinen Zeitung" auch bekannte Unternehmerfamilien wie Horten und Flick am Wörthersee.

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Von Kärnten bis nach Kalifornien

Sandriessers Aufträge führten ihn weit über Österreich hinaus. Seit 1995 gestaltete er Projekte für die internationale K+K-Hotelgruppe. Dazu kamen Häuser und Villen im In- und Ausland sowie eine eigene Bettenkollektion, die er 2010 entwickelte.

Dabei schätzte er vor allem das Vertrauen seiner Kunden: Manche überließen ihm ihre Häuser über den Winter und sahen das fertige Ergebnis erst Monate später.

Das Geschäft schließt – die Ideen bleiben

Seinen klassischen Einrichtungshandel gibt Sandriesser nun auf. Der Lagerbestand mit Designermöbeln, Betten und Wohnaccessoires wird derzeit online abverkauft.

Für ausgewählte Projekte will der Kärntner weiterhin tätig bleiben. Erst im vergangenen Jahr gestaltete er eine Villa in Newport Beach in Kalifornien. Nun arbeitet er unter anderem an einem Konzept für einen Erlebnispark in einer ehemaligen Goldgräberstadt sowie an einer Verbindung von Kunst und Innenarchitektur mit dem Künstler Alois Köchl.

Seine neue Devise bringt Sandriesser selbst auf den Punkt: "Was mir Spaß macht, mache ich noch."