Meterweit wurde ein 28-Jähriger am späten Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Kärnten über die Fahrbahn geschleudert. Trotz seiner Verletzungen schaffte es der junge Mann noch aus eigener Kraft zu einer nahe gelegenen Bushaltestelle, wo er sich auf eine Bank setzte.
Zu dem Unfall kam es gegen 23.46 Uhr im Stadtgebiet von St. Veit an der Glan. Ein 64-Jähriger war mit seinem Auto auf der B94 in Richtung Liebenfels unterwegs, als der von der Innenstadt kommende Fußgänger die Straße überquerte.
Der Autofahrer konnte seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen. Der 28-Jährige wurde im Bereich der Motorhaube und der Windschutzscheibe erfasst und mehrere Meter weit weggeschleudert. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.
Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass beide Männer alkoholisiert waren. Während der Alkomatentest beim 64-jährigen Autofahrer eine leichte Alkoholisierung ergab, war der Fußgänger schwer alkoholisiert.
Der 64-Jährige musste noch an der Unfallstelle seinen Führerschein abgeben.