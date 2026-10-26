Startseite Nachrichten Welt
Weil er den Friedensnobelpreis nicht erhalten hat, schießt Donald Trump erneut gegen Norwegen.
Weil er den Friedensnobelpreis nicht erhalten hat, schießt Donald Trump erneut gegen Norwegen.
Reuters
Kein Friedensnobelpreis

"Beschissenes Land" – Trump wütet gegen Norwegen

Weil er den Friedensnobelpreis nicht erhalten hat, schießt Donald Trump erneut gegen Norwegen. Nun will er sogar keine Einwanderer aus dem Land mehr.
Von Newsdesk Heute
26.10.2026, 10:40
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Der ausgebliebene Friedensnobelpreis sorgt bei US-Präsident Donald Trump weiterhin für Ärger. Bei einem Wahlkampfauftritt in Port Huron im US-Bundesstaat Michigan machte er seinem Unmut über Norwegen erneut Luft. Dabei ging er sogar so weit, Menschen aus dem skandinavischen Land als Einwanderer für unerwünscht zu erklären.

"Norwegen ist mittlerweile ein beschissenes Land geworden", sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) vor seinen Anhängern.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Nobelpreis sorgt für Ärger

Zuvor hatte der US-Präsident über die jüngsten Unruhen in Frankreich gesprochen und diese mit der Einwanderung in Verbindung gebracht. In diesem Zusammenhang erklärte er, künftig nur Menschen aus bestimmten Staaten in den USA willkommen heißen zu wollen.

"Weil ich den Nobelpreis nicht bekommen habe (...) will ich niemanden aus Norwegen", stellte Trump klar. Konkrete Hinweise darauf, dass die US-Regierung ihre Einwanderungsregeln entsprechend ändern könnte, lagen zunächst nicht vor.

Keine Reaktion aus Norwegen

Schon Anfang des Monats hatte sich Trump über die ausgebliebene Auszeichnung beschwert. Dass er den Friedensnobelpreis nicht erhalten hatte, bezeichnete er als "unauslöschlichen Schandfleck" für Norwegen.

Auch interessant

Trump zu Friedensnobelpreis: "Hätte ihn bekommen müssen"
"Lake America" – Trump tauft Ontariosee einfach um
"South Park" plötzlich umbenannt – Trump ist der Grund

Derartige abwertende Äußerungen sind nicht neu. Bereits früher hatte Trump unter anderem Haiti, Libyen, Somalia und den Jemen als "beschissene Länder" bezeichnet.

Aus Norwegen kam vorerst keine Stellungnahme. Sowohl das Außenministerium als auch das Nobelkomitee ließen die jüngsten Aussagen zunächst unkommentiert.

red, 26.10.2026, 10:40
Mehr zum Thema
Donald Trump Nobelpreis Norwegen USA

Weiterlesen

Weitere Storys
Nobelpreiskomitee
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote