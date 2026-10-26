i Kaum eröffnet, sorgt Sydneys neuer Milliarden-Flughafen für Verwirrung. REUTERS/Hollie Adams Reisende völlig verwirrt Neuer Flughafen sorgt für Reise-Chaos bei Passagieren Kaum eröffnet, sorgt Sydneys neuer Milliarden-Flughafen für Verwirrung. Mehrere Passagiere landeten wegen Missverständnissen am falschen Airport. Von Newsdesk Heute 26.10.2026, 10:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sydney hat einen neuen Flughafen – und der sorgt bereits kurz nach seiner Eröffnung für Verwirrung. Mehrere Reisende landeten am falschen Ort, weil sie die Bezeichnung des Airports missverstanden hatten.

Besonders überraschend endete die Rückreise für zwei schwedische Studentinnen (23). Nach einem Wochenendausflug nach Melbourne wollten sie zurück nach Sydney fliegen. Auf ihren Tickets stand allerdings "Sydney West". Die beiden hielten das für ein anderes Terminal des bekannten Flughafens Kingsford Smith.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Auto stand eine Stunde entfernt

Dass sie sich geirrt hatten, fiel ihnen erst beim Blick aus dem Flugzeug auf. Die Landschaft kam ihnen völlig fremd vor. Selbst eine Suche im Internet hatte zuvor keine Klarheit gebracht. Ihr geparktes Auto wartete am bisherigen Flughafen – fast eine Autostunde entfernt.

Die Bilder des Tages i ?

Auch ein Urlauber aus Neuseeland hatte Probleme mit dem Namen. Sein eigentliches Ziel war Perth im Westen Australiens. Wegen des Wortes "Western" auf seinem Ticket glaubte er zunächst, den richtigen Flug erwischt zu haben. Stattdessen war er auf dem Weg nach Sydney an der Ostküste. Der Mann nahm die Panne mit Humor und wollte das Beste aus seinem Urlaub machen.

Milliardenprojekt soll Flugverkehr entlasten

Der Western Sydney International Airport wurde am Wochenende nach jahrelanger Planung eröffnet. Seit 2018 liefen die Bauarbeiten, mehrere Milliarden Euro wurden investiert. Der neue Standort befindet sich rund 60 Kilometer außerhalb des Stadtzentrums. Der mehr als 100 Jahre alte Flughafen Kingsford Smith liegt hingegen nur acht Kilometer entfernt.

Ein wesentlicher Unterschied betrifft die Betriebszeiten: Während am bisherigen Airport für die meisten Passagierflugzeuge ab 23 Uhr Schluss ist, darf der neue Flughafen auch nachts angeflogen werden.

Allerdings ist die geplante Zuganbindung noch nicht fertig. Passagiere sind deshalb vorerst auf Busse und Shuttles angewiesen. Derzeit nutzen Jetstar und Air New Zealand den neuen Standort. Im nächsten Jahr sollen unter anderem Singapore Airlines, Qatar Airways und Fiji Airways folgen.