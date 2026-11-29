i Nino de Angelo spricht offen. Sven Käuler / dpa / picturedesk.com Er sagt jetzt alles "Besoffen unterm Weihnachtsbaum" – Nino bereut Exzesse Während andere mit ihren Kindern Geschenke auspackten, lag Nino de Angelo betrunken unterm Weihnachtsbaum. Er schämt sich nun dafür. Von Heute Entertainment 29.11.2026, 17:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Besinnliche Weihnachten sahen bei Nino de Angelo (62) früher etwas anders aus. Im Interview mit der "Bild" erinnert sich der Schlagersänger an seine fragwürdige Weihnachtstradition.

Am Nachmittag des Heiligen Abends traf er sich regelmäßig mit seinen Freunden in einem Kölner Lokal. Dort wurde bei Champagner und Kaviar gefeiert. Im Laufe des Tages kamen dann noch einige Wodka Tonics hinzu.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Nino de Angelo - sein Leben in Bildern i ?

Eigentlich wollte der "Jenseits von Eden"-Interpret rechtzeitig zur Bescherung wieder bei seiner Familie sein. Doch dieser Plan ging regelmäßig nach hinten los. Manchmal war der Musiker derart betrunken, dass er es nur noch mit Mühe nach Hause schaffte. "Später lag ich dann tatsächlich besoffen unterm Weihnachtsbaum", gesteht der Sänger. Selbst zum Auspacken der Geschenke war er nicht mehr in der Lage.

Mit seiner damaligen Ehefrau Judith kam es deshalb zu heftigen Auseinandersetzungen. Heute könne er den Ärger seiner damaligen Partnerinnen nachvollziehen.

Hypnose soll ihm geholfen haben

Seine Erfahrungen verarbeitet der Musiker auch auf seinem ersten Weihnachtsalbum "Schöne Bescherung", das am 30. Oktober erschienen ist. Darauf möchte er bewusst nicht nur die schönen Seiten des Festes thematisieren.

Über seine Alkohol- und Drogensucht spricht de Angelo bereits seit Jahren offen.

Im Juni verriet er, dass ihm eine Hypnose dabei geholfen habe, sechs Monate lang abstinent zu bleiben. Dieses Jahr soll Weihnachten jedenfalls anders ablaufen: Gemeinsam mit seiner langjährigen Lebensgefährtin Simone Lux, die er als seinen Schutzengel bezeichnet, möchte er die Feiertage ganz entspannt im Allgäu verbringen.

Auf Alkohol will der Schlagerstar dabei verzichten.