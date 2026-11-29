i Ivan Ristić hat eine Wetter-Ansage. APA Images, Tanjug/TV Wetterumschwung steht bevor Serben-Wadsak warnt vor der "Bestie aus dem Osten" Im September warnte Meteorologe Ivan Ristić vor der "Bestie aus dem Osten". Nun steht dem Balkan tatsächlich ein eisiger Kaltlufteinbruch bevor. Von Heute Entertainment 29.11.2026, 14:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vor rund zwei Monaten sorgte der serbische Wetter-Mann Ivan Ristić mit einer ungewöhnlichen Prognose für Aufsehen. Damals tauchte die sogenannte "Bestie aus dem Osten" in den Wettermodellen auf. Der befürchtete massive Kälteeinbruch blieb allerdings aus.

Nun wird es ernst. Im Interview mit dem serbischen Sender "Kurir TV" kündigt Ristić einen Vorstoß eisiger Luft aus Sibirien an.

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Auf den Bergen könnten die Temperaturen auf bis zu minus 15 Grad abstürzen. Auf dem Kopaonik rechnet der Meteorologe mit bis zu 40 Zentimetern Schnee.

Selbst tagsüber Minusgrade

Auch im Flachland könnte es ungemütlich werden. Für die serbische Hauptstadt Belgrad hält Ristić sogar Tageshöchsttemperaturen von minus zwei bis minus drei Grad für möglich.

Der staatliche serbische Wetterdienst rechnet ebenfalls mit frostigen Temperaturen. Regional könnte das Thermometer auf minus zehn Grad sinken.

Eine rasche Rückkehr zu milderem Wetter sieht Ristić derzeit nicht. Bis Mitte Dezember könnte die Kälte anhalten. "Dieser Dezember wird ein richtiger Wintermonat", so der Wetter-Mann.