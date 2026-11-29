i Melissa Naschenweng spricht über Männer. Andreas Tischler / Vienna Press Sie will nicht entschuldigen "Muss eine Kante sein" – Melissa macht Ansage an Männer Melissa Naschenweng hat sich an die Spitze der heimischen Musikszene gearbeitet. Für ihren Erfolg möchte sie sich nicht mehr entschuldigen müssen. Von Heute Entertainment 29.11.2026, 11:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beruflich könnte es für Melissa Naschenweng (36) kaum besser laufen. Die Kärntnerin zählt zu den erfolgreichsten Musikerinnen Österreichs, erobert nun auch als Moderatorin den ORF und arbeitet bereits an einem neuen Album. Privat geht die Schlager-Queen derzeit als Single durchs Leben.

In Ö3-"Frühstück bei mir" mit Claudia Stöckl spricht die Sängerin ungewöhnlich offen darüber, was sie sich von einem zukünftigen Partner erwartet. Eines steht für sie mittlerweile fest: Für ihre Karriere möchte sie sich nicht mehr kleinmachen.

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Melissa Naschenweng - ihr Leben in Bildern i ?

"Habe mich aufgeopfert"

"Ich möchte mich nicht mehr für meinen Erfolg entschuldigen müssen, nur weil ein Mann sich vielleicht dann schwächer fühlt", stellt Naschenweng klar. Und schiebt mit gewohnt kärntnerischem Schmäh nach: "Da muss einer halt schon eine richtige 'Kantn' sein, dass er das hebt."

In vergangenen Beziehungen habe die Musikerin oftmals ihre eigenen Bedürfnisse hinten angestellt. "Ich habe mich so oft aufgeopfert, ich habe immer zu viel gegeben", blickt sie zurück. Ihre ehemaligen Partner bezeichnet sie mittlerweile als "Lernpartner", weil sie aus diesen Beziehungen viel mitgenommen habe.

Eine neue Liebe um jeden Preis kommt für die 36-Jährige deshalb nicht infrage. Auch vom gesellschaftlichen Erwartungsdruck möchte sie sich nicht beeinflussen lassen. "Ich habe beschlossen, ich werde nie eine Beziehung eingehen, nur damit ich dem Bild, das man von einer 36-jährigen Frau hat, entspreche."

Beruflich stehen für die Kärntnerin unterdessen die nächsten großen Herausforderungen an. Am 19. Dezember moderiert sie erstmals die ORF-Show "Zauberhafte Weihnacht im Land der 'Stillen Nacht'". Auch musikalisch hat sie einiges vor: 2027 soll neue Musik erscheinen.