i Charlie Cox APA-Images / AP / Evan Agostini Kaum älter als Pattinson Zu alt? Marvel-Star kassierte Abfuhr für Bond-Rolle Auch Charlie Cox wäre gerne in die Rolle von James Bond geschlüpft. Doch der "Daredevil"-Star durfte nicht einmal zum Casting antreten. Von Heute Entertainment 29.11.2026, 09:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Robert Pattinson (40) ist der neue James Bond. Doch offenbar hätten sich noch einige andere Hollywood-Stars gerne um die Rolle des britischen Geheimagenten beworben. Einer von ihnen ist Charlie Cox (43).

Im Interview mit dem britischen Radiosender Virgin Radio UK verriet der Schauspieler nun, dass er nicht einmal die Gelegenheit bekam, sein Können unter Beweis zu stellen.

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Er ist ihm nicht böse

Cox hatte sich nach der Möglichkeit eines Vorsprechens erkundigt, kassierte allerdings prompt eine Absage. Die Begründung: Er sei zu alt.

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Besonders kurios findet der Marvel-Star deshalb die Entscheidung für Pattinson, der gerade einmal drei Jahre jünger ist als er selbst. "Aber Rob ist genauso alt wie ich!", scherzt Cox im Gespräch mit Moderator Chris Evans.

Die beiden Schauspieler kennen sich bereits seit vielen Jahren. Noch bevor ihnen der große Durchbruch gelang, gehörten sie gemeinsam mit Andrew Garfield und Jamie Dornan zu einem Freundeskreis.

Böse ist Cox seinem Kollegen deshalb keineswegs. Im Gegenteil: Er schwärmt von Pattinsons beeindruckender Karriere und räumt ein, dass ihm die Rolle gut stehen würde.

Craig hörte mit 53 auf

Übrigens: Auch Daniel Craig war bei seinem ersten Auftritt als James Bond in "Casino Royale" bereits 38 Jahre alt. Bei seinem letzten Einsatz als 007 in "Keine Zeit zu sterben" war er sogar 53.

Cox bleibt unterdessen seiner eigenen Kultfigur treu: Für 2027 ist die dritte und letzte Staffel von "Daredevil: Born Again" geplant.