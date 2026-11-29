i Norbert Oberhauser muss den ORF verlassen. APA-Images / First Look / Hans Leitner "Zeit beim ORF geht zu Ende" Aus für Norbert Oberhauser – jetzt gibt es neue Details Am 30. Juni 2027 ist für Norbert Oberhauser beim ORF Schluss. Nun hat der Sender verraten, warum der Vertrag nicht verlängert wird. Von André Wilding 29.11.2026, 07:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Sparkurs beim ORF hat auch personelle Konsequenzen. "Studio 2"-Moderator Norbert Oberhauser muss sich Mitte 2027 von seinem Arbeitsplatz beim öffentlich-rechtlichen Sender verabschieden. Der Grund dafür ist finanzieller Natur.

Wie der ORF gegenüber dem "Standard" bestätigte, sei eine weitere Zusammenarbeit aufgrund der angespannten Budgetlage nicht möglich. Der gebürtige Grazer ist als freier Mitarbeiter mit einem zeitlich befristeten Vertrag für den Sender tätig.

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An der Vorabendsendung selbst wird hingegen festgehalten. "Studio 2" bleibt fixer Bestandteil des ORF-Programms. Wer ab Juli 2027 anstelle von Oberhauser vor der Kamera stehen wird, ist bisher offen.

ORF-Kollegen reagieren bestürzt

Am Freitag hatte der Moderator die Nachricht von seinem bevorstehenden Abschied selbst auf Instagram öffentlich gemacht. "Das kommt jetzt überraschend! Vor allem für mich", schrieb Oberhauser.

Er blicke "mit großer Dankbarkeit auf eine spannende Zeit" zurück. Für die verbleibenden Monate beim ORF kündigte er an, "noch einmal Vollgas" geben zu wollen. Über seine berufliche Zukunft verriet er nichts.

Auch unter seinen Kollegen sorgte die Nachricht für Betroffenheit. Christine Reiler kommentierte: "Ich bin schockiert. Und es trifft mich sehr." Barbara Karlich bezeichnete Oberhauser unterdessen als ihren Lieblingskollegen.

Seit 2019 bei "Studio 2"

Seine beruflichen Wurzeln hat Oberhauser beim ORF-Landesstudio Steiermark, wo er Anfang der 1990er-Jahre seine Karriere startete. Es folgten Stationen bei Antenne Steiermark, KroneHit und ein langjähriges Engagement beim Privatsender Puls 4.

Die Bilder des Tages i ?

2019 kehrte er als "Studio 2"-Moderator zum ORF zurück. Ein Jahr später wagte er sich bei "Dancing Stars" auch selbst aufs Tanzparkett und sprang in weiterer Folge als Moderator ein. Mit Ende Juni 2027 geht nun auch sein zweites berufliches Kapitel beim ORF zu Ende.