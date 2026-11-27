i Norbert Oberhauser muss sich vom ORF verabschieden Andreas Tischler / Vienna Press "Ich bin schockiert" Paukenschlag! ORF-Aus für Norbert Oberhauser Seit Jahren ist er ein bekanntes Gesicht des ORF. Jetzt steht Norbert Oberhausers Aus fest – und selbst er hat damit nicht gerechnet. Von Heute Entertainment 27.11.2026, 11:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mitte 2027 ist Schluss. Dann endet für Norbert Oberhauser die Zeit bei jenem Sender, bei dem er vor mehr als 30 Jahren seine Karriere begann. Auf Instagram macht der Moderator seinen Abschied öffentlich. Schon die ersten Worte lassen aufhorchen. "Das kommt jetzt überraschend! Vor allem für mich. Mitte nächsten Jahres wird meine Zeit beim ORF zu Ende gehen."

Für Oberhauser ist es das Ende einer langen Geschichte mit dem ORF. 1993 fing der Grazer im Landesstudio Steiermark an. Es folgten Jahre im Privatradio und bei Puls 4, ehe ihn 2019 eine neue Sendung zurück zum ORF brachte. Aus "Studio 2" wurde sein fixer Platz im Vorabendprogramm. Zwei Jahre später stand er mit Mirjam Weichselbraun auch als "Dancing Stars"-Moderator im Ballroom, in dem er im Jahr davor noch selbst getanzt hatte.

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Jetzt spricht Oberhauser von einem "Einschnitt". Doch trotz dem für ihn unerwarteten Aus beim Sender, zeigt er sich dankbar: "Ich blicke jedoch mit großer Dankbarkeit auf eine spannende Zeit, viele besondere Begegnungen und unzählige schöne Momente zurück." Warum seine Zeit endet, lässt er offen.

Unter Oberhausers Posting überschlagen sich die Reaktionen. "Ich bin schockiert. Und es trifft mich sehr. Meine Meinung dazu kennst du, aber ich kann sie leider nicht hier schreiben," meldet sich ORF-Kollegin Christine Reiler zu Wort.

Oberhauser selbst hat bis Mitte 2027 noch einiges vor. "Noch einmal Vollgas", schreibt er. Und was kommt nach dem ORF? "Und dann schauen wir, was kommt."