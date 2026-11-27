i Beim Thema Longevity denkt Simone Lugner auch an ihren Richard. Sabine Hertel Was "Mörtel" ihr mitgab Simone Lugner: "Richard hat wirklich sein Leben gelebt" Wie man die Freude am Leben bewahrt, hat Richard Lugner seiner Simone vorgelebt. Was sie seit seinem Tod gelernt hat, erzählt sie im "Heute"-Talk. Von Elena Mark 27.11.2026, 10:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein bisschen Schokolade nach dem Essen und ein Bier – das waren kleine Freuden, die Richard Lugner (†91) im Alltag genoss. Seine Frau Simone Lugner, die sich selbst vegan ernährt, wollte ihm nur Gutes tun und legte ihm immer wieder eine gesündere Ernährung ans Herz. Bis sie eines Tages in der Küche stand und sich dachte: "Jetzt hör aber auf. Er ist so alt geworden ohne dich. Da brauchst du jetzt auch nichts mehr ändern," erinnert sie sich im "Heute"-Talk Denn wie man sich die Freude am Leben bis ins hohe Alter bewahrt, wusste ihr Richard selbst am besten.

Mittlerweile beschäftigt sich die Baumeister-Witwe intensiv mit der Frage, wie man möglichst lange gesund und fit bleibt. Am Donnerstag, dem 26. November, lud sie zum exklusiven "Longevity"-Abend in ihr Wiener Studio "Körperglanz & Shape Line". Im Kreis aus Freunden und interessierten Gästen stellten vier Experten Methoden zum gesunden Älterwerden vor.

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Simone Lugner lud zum "Longevity"-Event i ?

Nach Richards Tod lernte Simone, auf sich zu schauen

Heute nimmt sich Simone mehr Zeit für sich. "Ich war immer mit anderen Dingen beschäftigt als mit mir selbst", erzählte Simone ehrlich im "Heute"-Talk. Erst nach Richards Tod wurde ihr bewusst, "dass man quasi alles verlieren kann im Leben. Aber am Ende hat man immer noch sich selbst."

Wenn schon alt, dann bitte gesund, fit und "auch möglichst adrett" – so stellt sich Simone Lugner das vor. Für sie gehört hier äußerliches und innerliches zusammen: "Du kannst nicht strahlen von außen, wenn du von innen nicht strahlst." Ein bisschen Nachhilfe beim Strahlen darf aber auch sein. Hin und wieder ein bisschen Hyaluron und gute Erfahrungen hat sie auch mit Microneedling und CO2-Laserbehandlungen gemacht. Und was kommt danach? "Später dann, wenn das alles nicht mehr hilft, ein Facelift," erzählt sie lachend.

"Er hat sich von niemandem was sagen lassen"

Dass zu einem langen Leben auch die Freude daran gehört, hat Simone von ihrem Richard gelernt. Auch er beschäftigte sich bereits mit Longevity, ohne dabei auf die kleinen Dinge zu verzichten, die ihm Freude bereiteten. "Richard hat wirklich sein Leben gelebt. Und er hat sich von niemandem was sagen lassen", erinnert sich Simone. Wenn ihm jemand sagte, er sei für etwas schon zu alt, hörte er einfach nicht hin. "Weil man ist ja immer so alt, wie man sich fühlt."