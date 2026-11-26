i Martina Reuter verriet im ORF, welchen "Dancing Stars"-Kandidaten sie süß findet. Screenshot ORF / ORF/Klaus Titzer/Thomas Ramstorfer Geständnis im ORF Für diesen "Dancing Star" schwärmt Martina Reuter Die ersten Kandidaten für "Dancing Stars" 2027 stehen fest. Einer der Herren hat es ORF-Lady Martina Reuter offenbar schon jetzt angetan. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 14:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollte Martina Reuter bei "Guten Morgen Österreich" ihre Modetipps zum Besten geben. Doch nach einem Beitrag über die frisch enthüllten "Dancing Stars"-Kandidaten hatte die Stylingexpertin erst einmal ganz andere Dinge im Kopf. Das blieb auch ORF-Moderator Sigi Fink nicht verborgen.

"Modeexpertin Martina Reuter findet ihn schon ein bissl süß, oder? Also nicht Marcus Wadsak, den anderen", verriet Fink gleich beim Umschalten ins Studio. Und Reuter gab auch gleich offen zu: "Ich habe jetzt zugeschaut und habe nur gesagt, ich finde Chris Steger süß." Der 22-jährige Salzburger, der mit seinem Hit "Zefix" bekannt wurde, tauscht ab 26. Februar die Konzertbühne gegen das ORF-Tanzparkett – und einen Fan hat er wohl schon.

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Die ersten fünf "Dancing Stars" 2027 i ?

Dass ihre Schwärmerei nun auch die ORF-Zuschauer mitbekamen, war so wohl nicht geplant. "Weißt eh, mein Problem ist immer, ich spreche, bevor ich denke – vielleicht hätte ich es umgekehrt machen sollen", sagte Reuter. Zurückrudern wollte sie aber nicht: "Aber du, warum nicht, vielleicht schau ich's mir wegen ihm an."

Reuters kurzes "Dancing Stars"-Gastspiel

Wie es sich anfühlt, selbst auf dem "Dancing Stars"-Parkett zu stehen, weiß die ORF-Lady nur zu gut. 2023 schwang sie im ORF das Tanzbein – allerdings nicht besonders lange. "Ich war die, die als Erste rausgefallen ist," erinnert sie sich zurück. Ihrem frühen TV-Exit konnte sie aber auch etwas Gutes abgewinnen: "Ich hatte wenigstens weniger Blasen."

"Vielleicht schalte ich nur wegen dem Chris Steger ein"

Diesmal kann es sich Reuter vor dem Fernseher gemütlich machen. Sie freut sich auch über die Teilnahme von Karin Teigl, alias "Constantly K", die sie persönlich kennt. Einen weiteren Favoriten hat die Modeexpertin aber offenbar schon: "Vielleicht schalte ich nur wegen dem Chris Steger ein."