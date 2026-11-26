i Die "Dancing Stars" 2027 sind komplett ORF "Dancing Stars"-Cast komplett Maierhofer dabei – Anna-Sophie mit traurigem Geständnis Jetzt stehen alle zehn Kandidaten für die neue Staffel von "Dancing Stars" fest! ORF-Gesichter und ein ehemaliger Fußballstar. Von Romina Colerus 26.11.2026, 20:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vom Fußballrasen auf die Tanzfläche! Ex-ÖFB-Kicker Stefan "Major" Maierhofer ("Heute" berichtete bereits vorab; 44) schnürt künftig nicht mehr die Fußballschuhe, sondern die Tanzschuhe. Wie der ORF bestätigt, gehört er zu den fünf weiteren Promis, die ab 26. Februar 2027 bei "Dancing Stars" antreten.

Und er bekommt prominente Gesellschaft. Auch Radio-Legende Udo Huber, Kabarettistin Angelika Niedetzky, Sängerin Iva Schell und Anna-Sophie sind dabei. Letztere hatte "Heute" bereits vor der offiziellen Bekanntgabe als Kandidatin enthüllt.

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Das sind die "Dancing Stars 2027" i ?

Für den ehemaligen Fußballprofi ist die Teilnahme eine ganz besondere Herausforderung. "Ich bin jetzt 44 und Familienvater, und es ist eine Herausforderung für mich, Tanzen nochmal ganz anders zu lernen, und ich möchte es mir auch beweisen", erklärt er.

Ganz ohne Tanzerfahrung ist der "Major" allerdings nicht. "Ich habe mit 17 einmal meiner Mutter zuliebe einen Ball eröffnet", verrät er. Wie seine Bewegungen tatsächlich aussehen, überlässt er lieber dem Urteil anderer.

Auch "Mister Hitparade" Huber stapelt seine Erwartungen vorsichtshalber tief. "Meine Tanzerfahrung geht gegen null", gesteht der Moderator. Sein letzter Tanzschulbesuch liege vermutlich mehr als fünf Jahrzehnte zurück.

Anna-Sophie denkt an verstorbene Oma

Besonders emotional ist die Teilnahme für Sängerin Anna-Sophie. "Meine ersten Gedanken sind an meine verstorbene Oma gegangen, mit ihr habe ich immer 'Dancing Stars' geschaut, als ich noch klein war", erzählt sie. Dass sie eines Tages selbst dabei sein würde, hätte sie damals nie gedacht.

Angelika Niedetzky nimmt ihre neue Aufgabe hingegen mit Humor. "Ich hab also vielleicht keine zwei linken Holzfüße, aber noch schwinge ich zwei eingerostete Tanzbeine", scherzt sie.

Damit ist die Promi-Runde komplett. Bereits zuvor wurden ORF-Wetterexperte Marcus Wadsak, Sänger Chris Steger, Influencerin Karin Teigl, Kabarettistin Malarina und Ex-Para-Skirennläuferin Barbara Aigner vorgestellt. Ab 26. Februar heißt es dann wieder jeden Freitag um 20.15 Uhr in ORF 1: Bühne frei für die Tanzstars! Durch die Show führen Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll.