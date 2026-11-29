i RAF Camora reagiert auf den Vorfall während seines Konzerts. Imago Frau bei Toilette gefunden "H**ensohn!" – RAF spricht über Vergewaltigung bei Show Eine 32-Jährige soll beim Konzert von RAF Camora und Bonez MC in der Wiener Stadthalle mit K.-o.-Tropfen betäubt und vergewaltigt worden sein. Von Heute Entertainment 29.11.2026, 09:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es sollte ein unvergesslicher Konzertabend werden, doch für eine 32-jährige Besucherin dürfte er zum Albtraum geworden sein.

Beim gemeinsamen Auftritt von RAF Camora und Bonez MC am Freitagabend in der Wiener Stadthalle soll die Frau Opfer einer Vergewaltigung geworden sein. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Du bist von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe: Die Frauenhelpline ist rund um die Uhr kostenlos unter 0800 222 555 erreichbar.

Nun hat sich auch RAF Camora selbst zu dem mutmaßlichen Verbrechen geäußert. In seiner Instagram-Story bringt der Musiker seine Fassungslosigkeit zum Ausdruck und hofft, dass der mutmaßliche Täter schnell ausfindig gemacht wird.

"Sprachlos. ich hoffe dieser HS wird gefunden und zur Verantwortung gezogen. Unsere Gedanken sind bei dem Opfer", schreibt der Rapper in weißen Buchstaben auf schwarzem Hintergrund.

Security-Mitarbeiter entdeckte die Frau

Der Vorfall ereignete sich am Freitag, dem 27. November, gegen 22.45 Uhr. Ein Security-Mitarbeiter entdeckte die 32-Jährige im Bereich der Toiletten. Laut Polizei befand sie sich in einem "völlig aufgelösten und offensichtlich beeinträchtigten Zustand".

Die Konzertbesucherin wurde umgehend zur Sanitätsstelle gebracht. Auch die vor Ort anwesenden Polizistinnen wurden verständigt.

Bildstrecke: RAF bringt Donauinsel zum Platzen! Polizei warnt i ?

Bei einer ersten Befragung gab die Frau an, während des Konzerts einen Mann kennengelernt und von ihm ein Getränk angenommen zu haben. An die darauffolgenden Ereignisse könne sie sich nicht mehr erinnern.

Da die 32-Jährige zudem über Schmerzen im Intimbereich klagte, wurde sie von der Wiener Berufsrettung zur medizinischen Untersuchung und Spurensicherung in ein Spital gebracht. Es besteht der Verdacht einer Vergewaltigung mittels K.-o.-Tropfen.

Polizei bittet Konzertbesucher um Mithilfe

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei sucht nun insbesondere nach Konzertbesuchern, die den Vorfall beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 01 31310 25300 – auf Wunsch auch vertraulich – entgegengenommen.

Auch Politik reagiert auf den Vorfall

Mittlerweile hat der mutmaßliche sexuelle Übergriff auch eine politische Debatte ausgelöst. Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig fordern eine Gesetzesverschärfung nach deutschem Vorbild. Der freie Verkauf bestimmter Substanzen, die als K.-o.-Mittel missbraucht werden können, soll für Privatpersonen unterbunden werden.

Ob der Konzertbesucherin tatsächlich K.-o.-Tropfen verabreicht wurden, ist bislang nicht durch öffentlich bekannt gegebene Untersuchungsergebnisse bestätigt. Auch eine Festnahme wurde bisher nicht bekannt gegeben.