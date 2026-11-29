i MILENKO BADZIC / First Look / picturedesk.com Knallte auf die Straße Im Rollstuhl! Sonya Kraus hatte einen E-Scooter-Unfall Wochenlang war es still um Sonya Kraus. Nun meldet sich die Moderatorin mit erschreckenden Neuigkeiten zurück. Von Heute Entertainment 29.11.2026, 10:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als zwei Wochen lang hatte Sonya Kraus (53) nichts mehr auf Instagram veröffentlicht. Nun liefert die Moderatorin die Erklärung für ihre ungewöhnliche Funkstille.

Sie sei mit einem E-Scooter verunglückt, nachdem ihr ein anderer Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt genommen habe. Beim Sturz landete die Blondine mit voller Wucht auf ihrer Hüfte.

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Benötigt noch immer Gehhilfe

Eine erste Röntgenuntersuchung beim Arzt blieb zunächst unauffällig. Kraus glaubte deshalb, mit Schmerzmitteln ihren beruflichen Verpflichtungen nachkommen zu können.

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Am 14. November moderierte sie sechs Stunden lang die "90s Super Show" in der Münchner Olympiahalle. Danach ging allerdings kaum noch etwas.

Die Schmerzen wurden so heftig, dass die Moderatorin am nächsten Tag beim Rückflug auf einen Rollstuhl angewiesen war. "Ich bin die Decke hochgegangen", erinnert sie sich.

Eine massive Entzündung in der Hüfte machte ihr in den vergangenen Wochen zu schaffen. Bis heute benötigt die 53-Jährige Gehhilfen.

Ihren für Samstag geplanten Auftritt bei der "90s Super Show" in Hannover musste Kraus deshalb absagen. Ihren Humor hat sie glücklicherweise nicht verloren.

Derzeit könne sie nur mit ihren Krücken Party machen, scherzt die Moderatorin. Gleichzeitig appelliert sie an ihre Fans, im Straßenverkehr besonders vorsichtig zu sein.