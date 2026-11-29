i Moderator Norbert Oberhauser wird den ORF 2027 verlassen – sein Vertrag wird nicht verlängert. APA-Images / Weingartner-Foto / Roman Zach-Kiesling / "Heute"-Montage "Verlängerung nicht möglich" ORF nennt Datum für Aus von Norbert Oberhauser Norbert Oberhauser muss den ORF mit Ende Juni 2027 verlassen. Nun steht der Grund fest. Kollegin Barbara Karlich reagiert emotional. Von André Wilding 29.11.2026, 12:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Statt zusätzlicher Aufgaben wartet auf Norbert Oberhauser nun der Abschied vom ORF. Der 54-jährige Moderator muss den öffentlich-rechtlichen Sender Mitte kommenden Jahres verlassen. Sein befristeter Vertrag wird nicht mehr verlängert.

Auf Instagram machte der Steirer sein bevorstehendes ORF-Aus selbst öffentlich. "Das kommt jetzt überraschend! Vor allem für mich", schrieb der Moderator und ergänzte: "Nach vielen Jahren ist das natürlich ein Einschnitt."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Gegenüber dem "Standard" bestätigte der ORF mittlerweile, dass die Zusammenarbeit mit Oberhauser am 30. Juni 2027 endet. Auch den Grund dafür nannte der Sender: "Die angespannte Budgetsituation machte eine Verlängerung seines Vertrages nicht möglich."

Sogar Festanstellung soll Thema gewesen sein

Seit 2019 steht Oberhauser für das ORF-Vorabendmagazin "Studio 2" vor der Kamera, auch bei "Dancing Stars" kam er als Moderator zum Einsatz. Zuvor war der 54-Jährige unter anderem beim Privatsender Puls 4 tätig. Beim ORF war er als freier Dienstnehmer mit einem befristeten Vertrag beschäftigt.

Die Nachricht von seinem bevorstehenden Aus traf den Steirer offenbar völlig unvorbereitet. Gegenüber oe24 schilderte er: "Es kam wirklich sehr unerwartet. Wir hatten eigentlich sogar darüber gesprochen, dass ich mehr Aufgaben übernehme, auch redaktionell. Es klang eher positiv".

Sogar über eine mögliche Festanstellung soll zuvor gesprochen worden sein.

"Es tut richtig weh"

Gemeinsam mit Barbara Karlich und Verena Hartlieb bildet Oberhauser das Moderationsteam von "Studio 2". Sein bevorstehender Abschied ist eine Folge des ORF-Sparkurses, der womöglich auch die "Millionenshow" mit Armin Assinger treffen könnte.

Besonders emotional reagierte Barbara Karlich auf die Nachricht. Unter Oberhausers Instagram-Beitrag machte die Moderatorin ihrer Trauer über das bevorstehende Aus Luft.

Die Bilder des Tages i ?

"Seit unserem Telefonat gestern umgibt mein Herz ein grauer Schleier, festgeschnürt von einer dicken Kordel, es tut richtig weh. Du bist und bleibst mein Lieblingskollege - und Moderator", schrieb Karlich.

Und sie streute ihrem Kollegen Rosen: "Chapeau für ALLES: Topquoten (!!!!gestern auch), Beliebtheitswerte unschlagbar, Kompetenz, Attraktivität, Humor und Herzensbildung inklusive."