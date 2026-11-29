i Tara bei "Temptation Island" Screenshot Schwere Vorwürfe „Zensur und Hetze“ – Tara droht, über RTL auszupacken Tara Tabitha hat genug! Die Austro-Reality-Queen erhebt schwere Vorwürfe gegen die Verantwortlichen von "Temptation Island VIP". Von Heute Entertainment 29.11.2026, 12:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich wollten Tara Tabitha (33) und Dennis Lodi (31) bei "Temptation Island VIP" ihre Beziehung auf die Probe stellen. Mittlerweile hat die Wienerin allerdings nicht nur mit den Bildern aus der Männer-Villa ein Problem, sondern auch mit den Verantwortlichen der RTL+-Show.

Auf Instagram rechnet die Österreicherin mit der Produktion ab. Dabei fallen sogar die Begriffe "Zensur und Hetze".

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Alles für die Quote?

Auslöser ist ein Video, das auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung veröffentlicht wurde. Darin bietet Dennis der Verführerin Bella an, ihren Po abzulecken. Allerdings fügt er hinzu: "Wenn du willst, natürlich".

Für Tara ein entscheidendes Detail. Sie wollte in der Kommentarspalte darauf aufmerksam machen, dass Dennis ausdrücklich nach der Zustimmung der Verführerin gefragt habe. Doch ihre Kommentare seien laut der Wienerin gelöscht oder verborgen worden.

Während negative Reaktionen auf das Paar weiterhin sichtbar seien, werde den beiden laut Tara "ein Maulkorb verpasst". Sie wirft den Verantwortlichen zudem vor, Dennis für die Einschaltquoten sexuell besonders interessiert an den Verführerinnen erscheinen zu lassen.

Sie bekommt Rückendeckung

Doch damit nicht genug. Auch das Verhalten einzelner Frauen in der Männer-Villa stößt der 33-Jährigen sauer auf. Deren Annäherungsversuche bezeichnet sie als "übergriffig, aufdringlich und primitiv".

So schildert Tara Situationen, in denen Frauen Dennis unbekleidet von hinten angesprungen seien oder unvermittelt seinen Hosenstall geöffnet hätten. Ihrer Ansicht nach gehe es dabei weniger um tatsächliche Verführung als vielmehr darum, möglichst brisante TV-Bilder zu produzieren und sich Sendezeit zu sichern.

Allerdings nimmt sie nicht sämtliche Verführerinnen ins Visier. Bei Chayenne und möglicherweise auch Angie habe Dennis selbst die körperliche Nähe gesucht oder zugelassen. Hier sieht Tara einen deutlichen Unterschied.

Wie sehr die Situation die Österreicherin belastet, macht sie in einer weiteren Videobotschaft deutlich. Während einer Autofahrt seien ihr durchgehend die Tränen gelaufen.

Tara und Dennis haben "Nachwuchs" bekommen i ?

Mittlerweile bekommt Tara auch Rückendeckung aus der Reality-TV-Szene. Der ehemalige "Temptation Island VIP"-Teilnehmer Germain Wolf (25) erklärte gegenüber "Promiflash", selbst bemerkt zu haben, dass Kommentare der Wienerin nicht mehr sichtbar gewesen seien.

"Aber Meinungsfreiheit auch für die Paare, bitte", fordert er. Eine gezielte Zensur habe er während seiner eigenen Teilnahme allerdings nicht erlebt. Auch abwertende Aussagen gegenüber den Verführerinnen lehnt er ab.

Tara wiederum deutet an, bislang längst nicht alles öffentlich gemacht zu haben, was sie über das Format erzählen könnte. Ihre Geduld gehe jedoch langsam zu Ende.

Ihre unmissverständliche Ansage an die Verantwortlichen: "Ich bin soooo kurz davor auszupacken."

Eine Stellungnahme von RTL zu den konkreten Vorwürfen liegt bislang nicht vor. Ob Kommentare tatsächlich gezielt unterdrückt wurden, ist damit nicht unabhängig bestätigt.