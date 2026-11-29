i Paolo lässt nichts anbrennen. Joyn 20 Jahre Unterschied Sohn bringt Papa ins Forsthaus – der knutscht mit Model Eigentlich wollte Giuliano Hediger die österreichische Bergwelt aufmischen. Jetzt sorgt sein Papa Paolo (54) selbst für Schlagzeilen. Von Heute Entertainment 29.11.2026, 11:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Damit hätte Giuliano Hediger wohl nicht gerechnet! Der Schweizer Reality-Star nimmt seinen Vater Paolo mit zu "Forsthaus Rampensau Germany", um gemeinsam mit ihm um den Sieg zu kämpfen. Doch Papa hat offenbar noch ganz andere Qualitäten zu bieten.

Schon kurz nach ihrem Einzug in die Kärntner Berghütte verrät Ex-GNTM-Kandidatin Theresia Fischer (34), dass sie wieder Single ist. Die Mitbewohner wittern sofort eine mögliche Romanze und machen das Model auf den 20 Jahre älteren Paolo aufmerksam.

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Sind sie wirklich verliebt?

Tatsächlich entwickelt sich zwischen den beiden ein Flirt. Die anderen Bewohner wollen dem Liebesglück ein wenig auf die Sprünge helfen und organisieren kurzerhand ein romantisches Date im Whirlpool.

Ausgerechnet Gigi Birofio entdeckt dabei seine romantische Ader. Der Reality-Rüpel verteilt bunte Blüten im Wasser und sorgt für das passende Ambiente. Paolo wiederum macht sich für das Date frisch und legt noch einmal Parfum auf.

Die Mühe lohnt sich: Nach einer Schultermassage kommt es zum ersten Kuss zwischen dem Model und dem Schweizer. Anschließend gerät der 54-Jährige regelrecht ins Schwärmen: "Ich fühle mich wie 20!"

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Und auch Theresia scheint Gefallen an dem älteren Herren gefunden zu haben. "Da waren so kleine Schmetterlinge", gesteht sie anschließend gegenüber der Kamera.

Dabei hatte das Model nach der Trennung von Stefan Kleiser eigentlich genug von der Männerwelt. "Ich habe die Schnauze voll von Männern", erklärte sie noch vor wenigen Wochen gegenüber "Bild".

Dass ausgerechnet Paolo ihr Interesse weckt, kommt allerdings nicht von ungefähr. Theresia machte in der Vergangenheit immer wieder deutlich, dass sie sich zu älteren Männern hingezogen fühlt. Einen gleichaltrigen Partner könne sie sich nicht vorstellen.

Ob sich aus dem Whirlpool-Flirt tatsächlich eine Beziehung entwickelt hat, ist bislang nicht bekannt. Paolo scheint jedenfalls offen dafür zu sein, sich im Laufe der Staffel zu verlieben.

Giuliano hat seinen Papa eigentlich mitgebracht, um Deutschlands größte Rampensau zu werden. Mittlerweile könnte man allerdings meinen, dass der Sohn seinen Vater versehentlich bei einer Dating-Show angemeldet hat.