i "Lotto-Chico" hat schon wieder einen Jackpot geknackt. IMAGO/BOBO Eurojackpot geknackt Unglaublich! "Lotto-Chico" gelingt der nächste Coup Nach seinem Millionen-Gewinn 2022 hat der Dortmunder erneut einen Jackpot geknackt. Diesmal fällt sein Anteil allerdings deutlich kleiner aus. Von Heute Entertainment 29.11.2026, 13:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er ist wohl Deutschlands größter Glückspilz: Kürşat Yıldırım alias "Lotto-Chico" hat schon wieder den Lotto-Jackpot geknackt. Der ehemalige Kranführer aus Dortmund konnte bereits im September 2022 den Lottogewinn einheimsen.

Damals gewann er 9,9 Millionen Euro – ein Sieg, der ihn über Nacht bekannt machte. Yıldırım entschied sich damals nämlich dafür seinen Gewinn bewusst öffentlich zu machen, berichtet "Krone". Dies tat er, um nicht in alte Muster abzurutschen.

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Erneuter Gewinn

In weiterer Folge investierte "Lotto-Chico" in Luxusautos, Uhren und Immobilien. Zudem startete er seine Influencerkarriere. Es folgten weitere kleine Lottogewinne. Heute ist Yıldırım auch durch Reality-Formate bekannt.

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Nun hat der Lotto-Experte erneut zugeschlagen. Sein Gewinn fällt diesmal allerdings geringer aus. "Lotto-Chico" konnte – gemeinsam mit einer Tippgemeinschaft – den Eurojackpot knacken. Den Gesamtgewinn von rund 231.000 Euro muss er sich mit 349 Mitspielern teilen. Ihm bleiben 1700 Euro.