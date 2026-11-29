i "Full House"-Star Bure. APA-Images / Zuma / Kathy Hutchins; Imago/LORIMAR PRODUCTIONS / Album Kaum noch Kontakt! "Full House"-Star packt jetzt über Olsen-Zwillinge aus Acht Jahre standen sie vor der Kamera. Candace Cameron Bure verrät, warum sich die Olsen-Zwillinge von ihrer ehemaligen TV-Familie distanzierten. Von Heute Entertainment 29.11.2026, 15:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von 1987 bis 1995 begeisterte die US-Sitcom "Full House" ein Millionenpublikum. Besonders die Zwillinge Mary-Kate und Ashley Olsen (beide 40), die sich die Rolle der kleinen Michelle Tanner teilten, wurden über Nacht zu Kinderstars.

Doch während viele der damaligen Darsteller bis heute eng befreundet sind, haben sich die beiden Schwestern weitgehend von ihrer ehemaligen TV-Familie entfernt.

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Im Podcast "The McBride Rewind" spricht Candace Cameron Bure (50), die damals die älteste Tanner-Tochter D.J. verkörperte, nun ungewöhnlich offen über das Verhältnis zu den Zwillingen. Als 2016 die Netflix-Fortsetzung "Fuller House" an den Start ging, habe es zahlreiche Anrufe gegeben, um die Schwestern für ein Comeback zu gewinnen. Allerdings ohne Erfolg. Bure fand das zwar schade, überrascht war sie jedoch nicht.

Letztes Wiedersehen gab es 2022

Einen Streit habe es nämlich nie gegeben. Vielmehr hätten die Zwillinge aufgrund ihres Alters eine ganz andere Verbindung zur Serie gehabt. "Sie waren Babys. Sie erinnern sich wahrscheinlich nicht einmal an die Hälfte der Dinge, an die wir uns erinnern", erklärt die Schauspielerin.

Gerade einmal neun Monate alt waren Mary-Kate und Ashley bei ihrem Serienstart. Als die letzte Folge gedreht wurde, waren sie acht Jahre alt.

Auch Serien-Schwester Jodie Sweetin (44) äußerte sich bereits im April ähnlich.

Zu einem Wiedersehen mit den Zwillingen kam es 2022 allerdings aus einem traurigen Anlass: Die ehemalige TV-Familie nahm gemeinsam Abschied von Bob Saget, der in der Kultserie Familienvater Danny Tanner spielte und überraschend im Alter von 65 Jahren starb.

Mit Hollywood haben die Olsen-Zwillinge mittlerweile weitgehend abgeschlossen. Stattdessen bauten sie sich mit ihrem Luxuslabel "The Row" ein erfolgreiches Modeimperium auf.

Öffentliche Auftritte sind mittlerweile eine Seltenheit. Ein Schauspiel-Comeback scheint für die beiden weiterhin kein Thema zu sein.